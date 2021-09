Morgane parte con ottimi ascolti, la serie di Rai1 tiene testa alla Juventus in Champions League La serie francese registra ottimi numeri al debutto su Rai1, in una serata complicata e affollata dalla partita di Champions League, Malmoe-Juventus. Il martedì è anche il giorno della sfida dei talk show politici e di attualità, dove ad avere la meglio è stato “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano.

A cura di Andrea Parrella

Dopo la pausa estiva, riparte la proposta inedita di fiction proposta da Rai1, che al primo colpo sembra fare subito centro con il debutto di Morgane – Detective Geniale. La serie francese parte da un ottimo risultato di ascolti, portando a casa con il primo episodio 4.476.000 spettatori, corrispondenti al 19.87%, con il secondo episodio 3.886.000 spettatori, 21.48% nel secondo episodio. La media della serata è di 4.172.000 spettatori pari al 20.6% di share.

Canale 5 pareggia Rai1 con la Champions League

Distanza quasi impercettibile quella che divide la prima rete Rai da Canale 5, che ha invece proposto in esclusiva in chiaro l’incontro di Champions League Malmoe-Juventus 3.735.000 – 16.31%. La partita ha raccolto davanti al video 4.477.000 spettatori pari al 20.15% di share (primo tempo: 5.016.000 – 21.54%, secondo tempo: 3.951.000 – 18.65%). A seguire troviamo Rai2 con Resta con Me che ha interessato 917.000 spettatori pari al 4.31% di share. Si prosegue con l'intrattenimento di Tv8, che ha proposto nuovi episodi della serie The Undoing – Le Verità non Dette che segna 277.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Nemico Pubblico ha raccolto 458.000 spettatori con il 2.53%.

Fuori dal coro il talk più seguito

Con la ripartenza della stagione televisiva, torna anche la sfida dei talk politici e di attualità del martedì. Il più visto della serata è Fuori dal Coro, che su Rete4 totalizza un a.m. di 821.000 spettatori con il 5.3% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 843.000 spettatori con uno share del 4.49% (DiMartedì Più: 292.000 – 4.18%). Mentre su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 715.000 spettatori pari ad uno share del 3.91%. Alla triade si aggiunge Veronica Gentili su Italia 1 con Buoni o Cattivi, che ha intrattenuto 553.000 spettatori con il 2.96% (la presentazione di 16 minuti è stata seguita da 677.000 spettatori, corrispondenti al 2.91% di share.