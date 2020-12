Morgan è stato escluso dalla giuria di Sanremo Giovani. Stando a quanto riporta Adnkronos, l'artista è stato estromesso dalla giuria a poco più di un'ora dalla messa in onda della finale, nel corso della quale emergeranno i sei artisti che andranno a Sanremo 2021 tra le Nuove Proposte.

Perché Morgan è stato escluso da Sanremo Giovani

Nel corso della stessa serata verranno annunciati anche i nomi dei 26 Big in gara a Sanremo 2021. La ragione dell'esclusione sono proprio le accuse di Morgan legate alla sua esclusione dai 26 nomi che saliranno sul palco dell'Ariston a marzo, nonostante avesse presentato una canzone per la gara. Questa la motivazione dell'organizzazione:

In seguito al comportamento inaccettabile di Marco Castoldi in arte MORGAN, espresso con dichiarazioni offensive pubbliche e private, il direttore artistico Amadeus e l'Organizzazione del Festival, con una decisione molto sofferta, hanno disposto l'esclusione dell'artista dalla Giuria Televisiva di Sanremo Giovani. Tutto ciò al fine di salvaguardare la sostanziale correttezza della gara, propedeutica alla selezione degli artisti delle Nuove Proposte di Sanremo 2021. In base al regolamento le votazioni saranno da ritenersi comunque valide in quanto rimodulate su 3 invece che su 4 giurati", comunica l'organizzazione del Festival.

Le accuse di Morgan ad Amadeus e all'organizzazione

Poche ore prima dell'esclusione, Morgan aveva rincarato la dose rilasciando una pesante dichiarazione ad Adnkronos: "Se Amadeus stasera dovesse annunciare che mi ha escluso dalla gara e che ha preso Bugo sarebbe la cosa più disonorevole e scorretta che io abbia mai subito nella vita". Aggiungendo quindi: "Va bene non essere meritocratici ma offendere così gravemente una persona come me, meritevole e disponibile sarebbe una cosa gravissima sia da un punto di vista umano che professionale".

Morgan dopo l'esclusione: "Farabutti"

A pochi minuti dalla notizia dell'esclusione, arriva un ulteriore commento di Morgan, che ha attaccato pesantemente gli organizzatori della kermesse, con una composizione in versi: "Se qualcuno vorrà filmare il momento in cui mi si escluderà di esibirmi, capirà chi è la persona corretta e chi i farabutti".