Il senso della finale di Sanremo Giovani rischia di essere travolto, ancora una volta, dal ciclone Morgan. L'artista è stato escluso dal programma, al quale partecipava in qualità di giudice, con un annuncio giunto a pochi minuti dall'inizio della trasmissione. La motivazione, spiega l'organizzazione, sta nel suo comportamento gravissimo dovuto alle parole scritte diverse ore fa sui social per commentare l'esclusione dai 26 Big del Festival di Sanremo.

L'attacco di Morgan dopo l'esclusione da Sanremo Giovani

Il commento di Morgan all'esclusione dalla manifestazione non si è fatto attendere ed è arrivato in versi: "Sono qui in quel di Sanremo Dove giunto per lavoro E non certo per vacanza Mi accingo ad onorare il ruolo Per cui mi si è voluto, il giurato Dei cantanti su Rai uno nazionale Ma qualcuno ha sparso voce Che non mi si vuole nemmeno far entrare “Addirittura?” Vo a pensare! Chissà mai per qual motivo Forse è che avran paura Che li possa smascherare Della loro dittatura Ben poco musicale?? Non sia mai , non son volgare Ma una cosa posso fare: Se qualcuno di voi altri Che si trova nei paraggi Avesse voglia di filmare Quel momento in cui può darsi Mi si vieti di entrare Nonostante mi si ingaggi Allora me lo dica in fretta Che io lo farei venire Già da questa cameretta E facciam vedere a tutti Che succede ma in diretta Così allora apertamente Si vedrà senza problema E ciascun giudicherà Chi è la persona corretta E quali sono i farabutti".

I messaggi di Morgan ad Amadeus

Morgan, poi ha anche pubblicato una schermata dei suoi messaggi al conduttore del Festival di Sanremo: "Se tu stai scherzando accetto lo scherzo, ma se veramente hai avuto il coraggio di comportarti da merda umana io non vew lo permetterò, non avete nessun diritto di comportarvi da infami. Spero sia un bluff perché stasera tu e i tuoi quattro sciacalli riceverete il diploma di terza media in diretta. Non c'0è limite alla codardia. Vergognatevi. Miserabili senza un minimo di ritegno. Una manica di bambocci che abusano del loro potere. Diseducativo con la coscienza sporca. Non avere nessuna paura, non sono capace di abbassarmi al livello di sputtanarti, lo fai già da te. Neanche in grado di chiedere scusa sei, cosa che avresti dovuto fare".

Morgan segue AmaSanremo in diretta

Morgan sta seguendo AmaSanremo in diretta su Instagram, suonando Beatles e David Bowie e una versione aggiornata di "Sincero" (con battute contro Amadeus e Bugo": "Ancora con queste cose? Ancora volete dare addosso a una persona innocua? Uno che vuole fare la musica, vivo e lascio vivere, la cattiveria gratuita è uno schifo, io sono gentile con l'essere umano, il genere umano è stato cattivo con me".

Perché Morgan è stato escluso da Sanremo Giovani

In pochissime ore Morgan è tornato protagonista delle vicende sanremesi con l'ennesima polemica. L'artista, che è stato tra i giudici di questa edizione di Sanremo Giovani e che avrebbe dovuto partecipare anche alla finale, è stato escluso a pochi minuti dall'inizio della trasmissione in virtù delle critiche all'organizzazione pubblicate sui social il 16 dicembre, dopo aver appreso dell'esclusione dai 26 Big del Festival di Sanremo 2021. Poche ore prima che arrivasse la notizia dell'esclusione da Sanremo Giovani, Morgan aveva rincarato la dose con una dichiarazione ad Adnkronos in cui affermava: