Morgan e Alessandra Tripoli fanno sul serio, sono “la coppia più bella del mondo”

Morgan e Alessandra Tripoli fanno sul serio. La prima puntata di Ballando con le stelle 2021 gli aveva offerto la sorpresa, la seconda puntata gli offre il consolidamento e la conferma. "Crediamo di essere metafora della coppia e se dobbiamo essere la coppia, che sia la più bella" anticipa Morgan in una clip che mostra il lavoro svolto in settimana e l'affiatamento che i due hanno raggiunto. Nel ballo c'è un omaggio ad Adriano Celentano, che si era complimentato proprio con Morgan.

"La coppia più bella del mondo"

Proprio "La coppia più bella del mondo" è il brano ballato da Morgan e Alessandra Tripoli sulla base di un valzer. Ed è stato un successo. "Il valzer viennese è difficilissimo e su una pista rotonda lo è ancora di più", spiega Carolyn Smith. Francesco Canino: "Mi piace che Morgan costruisca una storia a ogni clip: inizio, svolgimento e fine. Sono ammirato". Selvaggia Lucarelli: "Io direi che tu hai ballato come hai vissuto fino ad oggi. Hai fatto cose bellissime e alternandole da errori madornali, grossolani. Quando azzeccavi il momento era tutto strepitoso. La cosa che mi sta piacendo è che la prima volta ti vedo nel ruolo di allievo. Una cosa che non ti sta mai addosso". Arrivano complimenti anche da Alberto Matano e da Roberto Bruzzone.

Quanto durerà?

La domanda l'ha posta Guillermo Mariotto: "Quanto durerà?". Quanto tempo durerà questo Morgan "buono"? "Come se Dracula si cibasse solo di latte". Morgan ha la risposta buona per tutti: "Dracula è un eroe romantico. Gli eroi romantici hanno una parte buona e una cattiva. Come i poeti maledetti". La sensazione è che Morgan si conferma ancora una volta un personaggio totale e assoluto. Non si tratta solo di pura genialità. Morgan può fare qualsiasi cosa, non perché è stato baciato dalla fortuna – o da chissà quale entità ultraterrena. È un uomo di cultura. Uno che spesso è stato nel posto giusto al momento sbagliato e viceversa. Stavolta, tutto coincide.