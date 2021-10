Ballando con le stelle, Alessandra Tripoli su Morgan: “Tutti si aspettavano il peggio da lui” Alessandra Tripoli ha difeso Morgan. La ballerina, a Storie Italiane, ha dichiarato di ritenere che l’artista sia vittima di un pregiudizio: “Siamo entrati forse svantaggiati direi, perché la gente si aspettava il peggio da questo uomo, che per me è fantastico, brillante e creativo”. È pronta a dimostrare che si sbagliavano.

Morgan è stato uno dei concorrenti più sorprendenti della prima puntata di Ballando con le stelle 2021. Il cantante ha dimostrato di essere bravissimo nel ballo. Eleonora Daniele ha ospitato a Storie Italiane Alessandra Tripoli, la professionista che sta insegnando a Marco Castoldi come muoversi su una pista da ballo. La conduttrice si è complimentata con la ballerina: "Non so se sia tutto merito tuo, perché Morgan ha un grande senso del ritmo, ma siete stati proprio bravi, bravi, bravi".

Alessandra Tripoli difende Morgan

Alessandra Tripoli ritiene che Morgan abbia dovuto sfidare il pregiudizio nei suoi confronti. Secondo la ballerina, inizialmente nessuno si aspettava grandi risultati da lui o addirittura che si presentasse davvero nella prima puntata. Tutti, però, hanno dovuto tacere e ricredersi davanti all'innegabile ottima esibizione dell'artista:

"Il problema grande è che noi siamo entrati forse svantaggiati direi, perché la gente si aspettava il peggio da questo uomo, che per me è fantastico, brillante e creativo. Sì, il peggio perché dicevano che sarebbe uscito alla terza puntata. E c'era anche chi si chiedeva se sarebbe arrivato addirittura alla prima puntata. Invece dico che per il momento è un allievo modello. Arriva a lezione e si impegna fino a quando il corpo glielo permette. Stiamo lavorando sulla resistenza. Ho molta fiducia in Marco".

Morgan è diventato un concorrente temibile

Guillermo Mariotto ha ricordato di aver dato dieci all'esibizione di Morgan e Alessandra Tripoli: "Meritatissimo". La conduttrice Eleonora Daniele, poi, ha chiesto ad Alvise Rigo – in collegamento con la ballerina Tove Villför – se un concorrente di talento come Morgan lo spaventasse. Rigo non ha avuto alcun dubbio:

"Morgan è un grandissimo talento, quindi senza dubbio ci spaventa. È un genio che se si applica, riesce a dare grandi risultati. Certo è che il duro lavoro batte il talento se il talento non lavora duro, quindi potremmo giocarcela così…speriamo".

Non resta che attendere le prossime puntate per scoprire se Morgan riuscirà a mantenere sempre così alto il livello delle sue esibizioni.