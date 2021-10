Ballando con le stelle, Adriano Celentano fa i complimenti a Morgan: “Mi ha scritto Dio” Adriano Celentano si è complimentato con Morgan per la bella prova a Ballando con le stelle. Nella prima puntata, il cantautore ha conquistato tutti grazie al suo charleston in coppia con Alessandra Tripoli. Il cantautore scrive: “Mi ha appena scritto Adriano Celentano facendomi i complimenti! Che flash! Queste sì che sono soddisfazioni”.

Anche Adriano Celentano si è complimentato con Morgan per la bella prova a Ballando con le stelle. Nella prima puntata, il cantautore ha conquistato tutti grazie al suo charleston in coppia con Alessandra Tripoli. La canzone è stata Uptown Funk e ha ben giocato alla vis e all'agilità dell'artista che, su Instagram, pubblica uno scambio con la sua insegnante: "Mi ha appena scritto Adriano Celentano facendomi i complimenti! Che flash! Queste sì che sono soddisfazioni".

Il racconto di Morgan

Morgan si emoziona e racconta dei complimenti ricevuti da Adriano Celentano, poi racconta una storia: "La cosa che mi ha impressionato è la sua consistenza: non è di carne ed ossa, è come evanescente. Puoi passargli attraverso, è 80 percento fatto di pura anima. Non sono mai riuscito a individuare da dove fosse arrivato. Compare e svanisce, e non capisci dove va quando se ne va, anche se lo segui con lo sguardo, lo avvolge una luce e lo vedi, poi entra nel buio e non c'è più". E il dettaglio su Claudia Mori: "Lei la vedi anche al buio. Rimangono gli occhi. Una volta gliel'ho detto. Io ero in scena con lui, la sala era spenta, ma si vedevano due occhi verdi nel buio che, tra l'altro era anche lontana. Su 500 persone che c'erano si vedevano solo quei due occhi. Mi sono avvicinato al suo orecchio e gli ho detto: "Ma si vedono solo gli occhi di tua moglie". Lui ha riso e ha detto: "Eh, lo so bene".

La prima puntata di Morgan a Ballando con le stelle

Attesissimo in pista, Morgan in coppia con Alessandra Tripoli ha convinto tutti e ha conquistato il secondo posto dopo la prima puntata. A fine esibizione anche un siparietto con Selvaggia Lucarelli: "Arriva la cattiveria", commenta Morgan ma Selvaggia replica: "Io cattiva? Sto ancora aspettando che mi richiami da 10 anni! Non sapete cosa rischiate nell'innaffiare l'ego di questo uomo, la prossima settimana lo troviamo al posto di Milly Carlucci". Poi, il consiglio: "Ricordati di arrivare alla fine di questo programma con questo atteggiamento positivo, è un'ottima opportunità", conclude.