Morgan a Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli: “Sono 10 anni che aspetto la tua chiamata” Morgan e Alessandra Tripoli si sono cimentati in un divertente charleson sulle note di Up Town Funk che ha messo il cantante a dura prova. Nonostante la danza non sia nelle sue corde, Morgan ha dimostrato grande impegno e ha ottenuto il miglior punteggio dalla giuria. Ottimo il giudizio di Selvaggia Lucarelli, con la quale anni addietro ebbe un flirt, che non si è risparmiata frecciatine: “Non sapete cosa rischiate nell’innaffiare l’ego di questo uomo”.

Giulia Turco

Morgan era attesissimo in pista a Ballando con le stelle 2021. La sua presenza nel programma ballerino di Rai 1 era una delle più discusse, visto il rumore che l'artista ha creato nelle trasmissioni tv degli ultimi anni, in particolare dopo il caso Sanremo e la nota lite con Bugo che determinò la loro squalifica dalla gara. Con Milly Carlucci però sarebbe l'occasione di un riscatto per Morgan che vuole partecipare al programma proprio per svincolarsi dai pregiudizi del pubblico e per cimentarsi in una disciplina del tutto nuova, la danza, che reputa una grande e bellissima forma d'arte.

Il siparietto tra Morgan e Selvaggia Lucarelli

Non sono mancate le frecciatine con Selvaggia Lucarelli con la quale ebbe un flirt anni addietro. "Arriva la cattiveria", commenta Morgan ironico quando è il turno della giurata di dare il suo voto. "Io cattiva? Sto ancora aspettando che mi richiami da 10 anni!", replica la Lucarelli. "Non sapete cosa rischiate nell'innaffiare l'ego di questo uomo, la prossima settimana lo troviamo al posto di Milly Carlucci", commenta quando la giuria esprime il pieno appoggio a Morgan. "Ricordati di arrivare alla fine di questo programma con questo atteggiamento positivo, è un'ottima opportunità", conclude. Era il 2013 quando la giornalista si rese protagonista di un battibecco via social con Asia Argento, ex compagna di Morgan. Al centro della questione il ricovero dell’artista per l’assunzione di un mix di farmaci. L’attrice non approvo che la Lucarelli avesse reso pubblica la notizia via twitter e le diede pubblicamente dell’analfabeta.

Il charleston di Morgan e Alessandra Tripoli

Morgan e Alessandra Tripoli si sono cimentati in un divertente charleson sulle note di Up Town Funk che ha messo il cantante a dura prova. Nonostante la danza non sia nelle sue corde, Morgan ha dimostrato grande impegno: "La pelle quando sono arrivato era grigia, ero verde, ora mi sto ossigenando", ha scherzato. "Fantastico, chapeau, vai avanti così devi imparare a respirare, balli in apnea!", ha commentato Carolyn Smith. Mariotto: "È vero, su di te c'erano tanti pregiudizi, ma avevo la certezza di trovarmi davanti un creativo e in effetti lo sei". L'esibizione è la più votata dalla giuria e conquista ben 47 punti complessivi.