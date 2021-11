Morgan contro Lucarelli, Milly Carlucci: “Toni sbagliati, ma un concorrente ha diritto di replica” La conduttrice, a pochi giorni dallo scontro in Tv di sabato sera, commenta l’accaduto: “Sabato prossimo proverò a mettere pace tra loro”.

A cura di Andrea Parrella

Milly Carlucci fa da pompiera, a pochi giorni dal battibecco in diretta tra Selvaggia Lucarelli e Morgan di cui si continua a parlare. "Io dico che noi dobbiamo cercare di riconquistare un po’ della leggerezza", commenta la conduttrice, ospite di Storie Italiane, commentando la vicenda e richiamando allo spirito che, a suo modo di vedere, deve contraddistinguere il programma storico di Rai1. A Ballando, secondo Carlucci, "si fa tutto molto sul serio, perché bisogna essere seri nel gioco che noi giochiamo, ma è sempre un gioco. Quindi è anche un gioco delle parti".

Morgan querela Selvaggia Lucarelli

Due parti, ma Milly Carlucci che sta attentissima a non schierarsi con nessuna, mantenendo un'equidistanza per provare ad arrivare al prossimo sabato senza ulteriori danni, dopo che la situazione pareva essere precipitata nelle scorse ore con l'annuncio della querela di Morgan a Selvaggia Lucarelli. “Noi abbiamo una giuria meravigliosa – dice Carlucci a Eleonora Daniele – che abbiamo scelto noi perché ci piace tanto la loro dialettica, perché si mescolano bene tra la giudice vera di ballo e gli altri che sono comunque dei personaggi di grande spessore, di grande intelligenza". Ma dopo l'elogio della giuria, c'è anche la rivendicazione dei diritti dei concorrenti, quindi la difesa parziale di Morgan: "Abbiamo dei concorrenti che hanno il diritto di replica, no? Perché il diritto di replica fa parte del nostro programma e fa parte di tutti i programmi“.

Morgan a Fanpage.it: "Carlucci prenda provvedimento contro Lucarelli"

Un colpo al cerchio e uno alla botte, visto che poi da parte di Milly Carlucci arriva puntuale una critica al musicista per i modi adottati, dopo che ieri, in un'intervista a Fanpage.it, Morgan le aveva chiesto esplicitamente di prendere provvedimenti contro Lucarelli: “L’unica cosa vera che Morgan ha sbagliato, al di là dei contenuti che, sicuramente, se li vai a esaminare erano anche interessanti, è il tono, l’urlo. Perché la voce che si alza progressivamente non va bene. Noi, purtroppo, in televisione, per strada, ovunque, abbiamo un po’ ’sto difetto perché siamo italiani, latini, focosi. Alziamo il tono della voce". Ma per amor di verità Carlucci aggiunge:

Però, tolto questo, andiamoci a risentire le cose dette e scopriremo degli argomenti interessanti di cui si poteva parlare, in realtà, in altro modo, ecco.

Morgan ballerà sulle note di Singin' in the rain

Milly Carlucci accarezza a distanza Morgan per placare il suo impeto, indicandolo come uno dei concorrenti più sorprendenti di questa edizione, anche e soprattutto per l'impegno profuso alla ricerca di una inarrivabile perfezione. E già guarda al prossimo sabato, quando il cantante, come ha rivelato a Fanpage.it, ballerà sulle note di Singin' in the rain: "Ci ha portato una cosa nuovissima. Ed è per questo che, anche tra tante discussioni settimanali, cerchiamo di trovare una soluzione alle sue proposte, anche insolite. Perché porta anche dei punti di vista innovativi e questo vorrei che fosse valutato, perché noi cerchiamo sempre di evolverci, contaminarci, di andare un po’ avanti. Quello che lui ha fatto è stato nuovo". Quindi l'auspicio di mettere pace tra Selvaggia Lucarelli e Morgan: