Morgan querela Selvaggia Lucarelli: “Ora ha un problema sia penale che civile” Morgan non frena e rincara la dose contro Selvaggia Lucarelli. Dopo il durissimo scontro a Ballando con le stelle ed il botta e risposta sui social, l’artista e concorrente dello show ha dichiarato di aver querelato la giornalista.

A cura di Gaia Martino

Tra Morgan e Selvaggia Lucarelli non scorre affatto buon sangue dopo lo scontro avvenuto nel corso dell'ultima puntata andata in onda di Ballando Con Le Stelle. Da un botta e risposta in tv e sui social però, la questione si è spostata in tribunale perché l'artista e concorrente dello show ha querelato il suo giudice. Marco Castoldi questa mattina è stato ospite di Oggi è un altro giorno ed ha confessato la sua decisione di querelare la giornalista. La conduttrice del programma in onda su Rai Uno, Serena Bortone, ha provato a far cambiare idea all'artista giustificando le parole della Lucarelli ma senza avere risultati. Il concorrente in coppia con Alessandra Tripoli non ha intenzione di fare passi indietro.

Morgan dichiara di aver querelato Selvaggia Lucarelli

Il concorrente di Ballando con le stelle Morgan ha dichiarato guerra al giudice dello show Selvaggia Lucarelli che, dopo quanto accaduto durante l'ultima puntata in onda, ha reso pubblica la chat privata tra loro. Il cantante aveva chiesto scusa alla giornalista, tentando di spiegarle che non voleva offenderla o aggredirla: "Mi hai frainteso, mi dispiace, avevo intenzioni del tutto teatrali". La Lucarelli ha risposto a tono pubblicamente sul suo canale Instagram mostrando a tutti il messaggio che Morgan le aveva scritto in privato. Quest'ultimo non ha gradito il gesto e ospite di Oggi è un altro giorno ha annunciato di aver querelato il giudice.

Il messaggio l'ho inviato in privato, questo è violazione delle norme della privacy. Siccome è confidenziale, mi sta mettendo in difficoltà professionale. Ha un problema sia penale che civile la signorina, ho presentato una querela. Ora è arrivato il momento. Mettere i piedi in testa è una cosa sbagliata, lei deve saper giudicare e stare al suo posto.

Cosa è successo a Ballando con le stelle

Morgan e Selvaggia Lucarelli hanno attirato l'attenzione del pubblico di Ballando con le stelle lo scorso sabato 13 novembre. Il concorrente, infastidito dalla provocazione ricevuta dopo la sua esibizione giudicata come "uno di quei balli di una tribù amazzonica dopo che ha leccato un rospo", ha sbottato contro di lei perdendo la pazienza.

Selvaggia il giorno dopo la lite in diretta ha rotto il silenzio pubblicando il messaggio privato di scuse inviato dal cantante. "Morgan mentre era in onda dopo la sua esibizione, davanti a molte persone dietro le quinte ha detto cose molto gravi, di quelle che ovviamente si dicono solo a una donna. Attendo le sue scuse e le attendo pubblicamente" ha commentato, buttando così benzina sul fuoco.

Morgan non si scusa e rincara la dose

Prima di passare a vie legali, Morgan sui social aveva nuovamente risposto al giudice di Ballando con le stelle affondando il coltello e cercando di girare le accuse di sessismo che gli erano state rivolte: "La prima nemica della donna è la donna-bullo, che guarda caso si aggira nelle file della borghesia sventolando i diritti della donna moderna e libera, non certo dei marciapiedi. Dove soccombono le donne che svendono il corpo e il sogno di emergere prima e poi da quella schiavitù".

Ma la verità sull'astio tra i due va ben oltre le dinamiche televisive perchè Selvaggia e Morgan nel 2009 hanno avuto una breve relazione. Dopo scontri sui social e frecciatine negli anni seguenti, si sono rincontrati nello show di Milly Carlucci. Gli animi però non sembrano essersi pacati.