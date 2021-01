Il 29 gennaio tornerà in onda con la sua seconda edizione Il Cantante Mascherato, lo show di Rai1 condotto da Milly Carlucci che già lo scorso anno aveva regalato grandi soddisfazioni alla rete ammiraglia del servizio pubblico. Quest'anno, però, si consumerà un vero e proprio scontro tra titani: dopo un mese di stop, ecco che il Grande Fratello Vip torna con il doppio appuntamento settimanale, riprendendo la messa in onda del venerdì. A questo proposito già si è espresso Alfonso Signorini, ma la signora della tv non si è fatta certo attendere per una sonora replica.

La risposta di Milly Carlucci

Il focus della questione è sempre lo stesso: gli ascolti tv. Una volta messo in campo un programma di intrattenimento che ancora gode della novità e che ha come concorrenti dei personaggi noti dello spettacolo, contro uno che è in onda già da settembre e che non accenna a finire, cosa preferiranno i telespettatori? Il conduttore di Canale 5 ha commentato il tutto non preoccupandosi dell'ipotetica sfida, intanto la risposta di Milly Carlucci è arrivata nel corso della conferenza stampa di presentazione dello show di Rai1:

La tv non è una guerra armata tra eserciti schierati, anche se questo fa parte del folklore. Il polverone fa bene a tutti. Non abbiamo fatto strategie particolari. Anche l’anno scorso, andavamo in onda di venerdì, e torniamo di venerdì. Se c’è qualcuno che ha fatto dei ragionamenti, è stata la concorrenza. Questo mese il GF Vip non è andato in onda di venerdì. Ma non è questo il punto… Speriamo solo di riuscire a dare un po’ di serenità a chi non se la sta passando bene.

La frecciatina di Alfonso Signorini

Insomma, la padrona di casa del Cantante Mascherato ha ribadito che non ci sono guerre in atto al "cosa potrà mai farmi una Carlucci", dichiarato da Alfonso Signorini il cui reality, finora, ha goduto di una certa fortuna, garantendo una percentuale di ascolti piuttosto alta per la Mediaset. Intanto, c'è da dire che Milly Carlucci, dal canto suo, si conferma come una vera e propria garanzia per la Rai che, anche quest'anno, ha potuto godere del successo di Ballando con le stelle, altro format longevo, ma al quale il pubblico sembra essersi affezionato. Non resta che aspettare la serata di venerdì, per capire dove tirerà il vento dello share.