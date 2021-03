Matteo Ranieri e Sophie Codegoni si sono lasciati. La storia d'amore con la tronista di Uomini e Donne è durata appena un mese e, una volta usciti dal programma, Sophie e Matteo non sono riusciti a trovare la complicità che speravano. Come ha spiegato Sophie in lacrime durante una diretta su Instagram, la distanza ha sicuramente influito (lei vive a Milano e lui a Genova) soprattutto in questo periodo di semi lockdown. Ma i motivi della rottura sarebbero altri.

Matteo Ranieri è di nuovo single

Della coppia è Sophie quella che ama esporsi di più sui social. Matteo invece è piuttosto riservato e le sue apparizioni su Instagram sono sempre centellinate. All'indomani dello sfogo di Sophie, che in preda alla commozione ha spiegato ai suoi follower i motivi della rottura, Matteo ha replicato postando sul suo profilo una tenera foto con il suo cane, con una citazione sibillina: "Si vede bene solo con il cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi". Matteo si è sempre dimostrato un ragazzo genuino e molto concreto. A quanto pare avrebbe capito che il suo mondo è inconciliabile con quello di Sophie, fatto di eventi mondani, foto sui social e una serie di "frivolezze" che non rispecchierebbero il suo stile di vita.

Sophie Codegoni: "A Matteo non piace il mio mondo"

Nel corso di una lunga diretta Instagram, Sophie Codegoni annuncia la fine della sua storia d’amore con Matteo Ranieri, arrivata a poche settimane dalla scelta a Uomini e Donne. “Sono uscita dal programma che ero innamorata”, racconta lei tra le lacrime, “Sono stata un po’ pesante ma a lui non è piaciuto il mio mondo”. La ragazza nega però ogni ipotesi di tradimento: "Matteo non mi ha tradito", nonostante ammetta di essere stata molto gelosa per via delle segnalazioni che le sono arrivate. "Sono stata pesante perché leggevo dei gossip dove si parlava del fatto che lui avesse un’altra, cosa alla quale non ho creduta. Non ci siamo trovati, siamo diversi".