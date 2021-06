Matteo Diamante è stato il primo eliminato della finale dell’Isola dei Famosi (andata in onda lunedì 7 giugno su Canale 5) e con il vincitore Awed condivide il numero di chili persi durante la permanenza in Honduras. Diamante, così come l'amico (che l'ha nominato), è infatti dimagrito di ben 20 chili. La cosa però non lo spaventa e promette a tutti che presto tornerà ad essere quello di un tempo.

Matteo Diamante ha perso 20 chili

Dopo essere tornato alla normalità – gustando un caffè in autogrill, un pranzo preparato dalla mamma e un gelato – l'ex naufrago è entrato in bagno per potersi finalmente guardare allo specchio. Il confronto del suo fisico rispetto a quando è sbarcato in Honduras (solo il 22 aprile) è evidente. Matteo, che a differenza di Awed è arrivato sull'Isola un mese più tardi, ha perso 20 chili in poco meno di due mesi. Lo youtuber genovese però non si è spaventato e ha promesso che presto la situazione tornerà alla normalità, perché pronto fin da subito a rimettersi in sesto e tornare al suo peso forma. Diamante, ammirandosi allo specchio, ha detto: "Questa è la prima volta che mi guardo allo specchio di casa. E si, l'Isola ti fa perdere un bel po' di chili. Da domani ci rimettiamo in forma. Secco…"

Matteo Diamante a casa si gode la sua famiglia

Matteo sente molto la mancanza dei suoi compagni di viaggio e infatti in varie stories, ha parlato di quanto gli mancano i suoi compagni di viaggio, Andrea Cerioli, Awed, Beatrice Marchetti, Ignazio Moser e Valentina Persia. Per l'ex Pupo de "La Pupa, Il Secchione 2021" l'esperienza sull'Isola è stata molto istruttiva, ma sui social non ha nascosto la felicità di tornare alla vita reale. E sotto una foto davanti a un piatto di pasta al pesto ha scritto:

Ho sognato questo giorno per due mesi. L’emozione più grande che abbia mai vissuto fino ad ora. Nessun cibo, nessun premio, nessun soldo del mondo può eguagliare un abbraccio di un figlio che ritrova i suoi genitori. Non vi dico i pianti. Adesso godetevi queste foto, esempio di una famiglia genovese unita veramente difronte a 10 chili di gnocchi al pesto.

Quanto sono dimagriti gli altri naufraghi

I naufraghi dell'Isola dei Famosi 2021 hanno perso molto peso. In molti casi, come in quello del vincitore Awed, gli isolani sono ridotti a pelle e ossa. L'influencer napoletano, che è sbarcato sull'Isola dall'inizio del reality (il 15 marzo 2021), ha perso 20 chili, passando da 75 a 55 chili, in tre mesi. A metà maggio, Roberto Ciufoli e Andrea Cerioli avevano perso entrambi circa 16 chili; mentre Valentina Persia oltre 15. Isolde Kostner e Fariba Tehrani alla fine del loro percorso hanno perso circa 10 chili ciascuna.