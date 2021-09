Matilde Gioli è stata nominata Cavaliere della Repubblica da Mattarella: “Lo dedico a mio papà” L’attrice milanese, 31 anni, è stata premiata con l’importante onorificenza da parte del presidente della Repubblica per il suo ruolo nel medical drama di Rai 1, Doc – Nelle tue mani, nel quale interpreta il personaggio di Giulia Giordano, al fianco di Luca Argentero. Una carriera molto promettente iniziata nel cinema, passando per le serie tv, che oggi dedica al papà morto nel 2017: “Non so cosa darei per vedere la faccia di mio papà”.

A cura di Giulia Turco

Matilde Gioli è stata nominata Cavaliere della Repubblica dal presidente Sergio Matterella per il suo ruolo nella fiction Doc Nelle tue Mani, il medical drama di Rai 1 nel quale interpreta Giulia Giordano accanto a Luca Argentero. Un impegno che l'ha consacrata al mondo televisivo che ora è valso anche di un'importante riconoscimento. "Ecco un altro scossone", scrive su Instagram l'attrice, il cui vero nome è Matilde Lojacono. "Cavaliere della Repubblica. Ringrazio il nostro presidente Sergio Mattarella per avermi conferito questo prestigioso riconoscimento, è un onore". Un traguardo che oggi vuole dedicare a suo padre scomparso nel 2017: "Non so cosa darei per vedere la faccia di mio papà. Ovunque tu sia, questo è per te".

Il successo di Doc – Nelle tue mani

La fiction lanciata nel 2020 su Rai 1 ha riscontrato un notevole successo grazie anche alla pandemia che ha tenuto milioni di italiani incollati al piccolo schermo. Dall'altro lato tuttavia il Covid-19 aveva costretto la produzione a bloccare le riprese a poche puntate dalla fine della prima stagione, terminate poi la scorsa estate. Nel frattempo il ritorno della serie tv con Luca Argentero è previsto per molto presto. Anche se non c'è ancora una data esatta per l'uscita della seconda stagione, l'attrice Sara Lazzaro, Agnese Tiberi nella fiction, ha già anticipato che nelle nuove puntate si parlerà della pandemia da Covid-19.

La carriera di Matilde Gioli

La cerriera di Matilde Gioli nel mondo dello spettacolo è nata quasi per caso quando, dopo il diploma di liceo classico e la laurea in Filosofia alla Statale di Milano, nel 2014 è apparsa nel suo primo ruolo per il film "Il capitale umano" che è stato riconosciuto con il Premio Biraghi e il Premio Alida Valli. Dopo l'esordio nel cinema, ha interpretato un episodio nella serie tv Gomorra. Tra il 2015 e il 2016 partecipa a diversi progetti sia al cinema che in tv, dal film Belli di papà, ad Un posto di sicuro, 2night di Ivan Silvestrini, The Startup di Alessandro D'Alatri e Mamma o papà? con Riccardo Milani. In tv viene scelta come valletta per il remake di Rischiatutto con Fabio Fazio, fino ad un ritorno al cinema con Moschettieri del re – La penultima missione di Giovanni Veronesi, fino al suo approdo a Doc – Nelle tue mani.