Doc 2, la seconda stagione sarà ambientata in tempo di Covid Sara Lazzaro, che nella fiction interpreta il ruolo di Agnese Tiberi, la ex moglie di Andrea (Luca Argentero), ha rivelato che nella seconda stagione di “Doc – Nelle tue mani” i protagonisti faranno i conti con la pandemia: “Ci siamo presi la responsabilità di parlare del momento attuale. Quindi il Covid sarà protagonista”.

Sara Lazzaro, l'attrice ha interpretato il ruolo di Agnese Tiberi, ex moglie di Andrea (Luca Argentero), in Doc – Nelle tue mani, tornerà anche per la seconda stagione. È proprio l'attrice, nel corso di una lunga conversazione con Ansa a margine di un incontro con i ragazzi di Giffoni, a dare notizia che la prossima stagione terrà conto di tamponi, green pass, contagiati e mascherine: la realtà del Covid-19, infatti, irrompe nella narrazione. "È una questione di principio", ha spiegato, "ci siamo presi questa responsabilità".

La rivelazione di Sara Lazzaro

Sara Lazzaro ha raccontato così il successo della prima stagione di "Doc – Nelle tue mani", anticipando quindi i contenuti di quella che sarà la seconda e attesa stagione:

Non avevo mai avuto un ruolo così complesso e diverso. È stato veramente un gesto di fiducia nei miei confronti e ho sentito una responsabilità non indifferente e una sfida molto grande, creativamente l'ho presa molto sul serio. Certo, è strano essere riconosciuta al supermercato, anche solo dalla voce, attraverso la mascherina. Nella serie abbiamo sempre detto che avremmo parlato dei nostri giorni, e nella nuova stagione ci siamo presi la responsabilità di parlare del momento attuale. Quindi il Covid sarà protagonista. È una questione quasi di principio. Porterà ognuno dei personaggi in un viaggio, e lo è stato anche per noi attori, avendo vissuto questa realtà. Le sceneggiature sono molto solide e ricche, piene di colpi di scena, ci sono nuovi personaggi e tuttora siamo in opera.

Il successo di Doc – Nelle tue mani

È stato grande il successo della serie al punto che i nuovi episodi di ‘DOC – Nelle tue mani‘ sono molto attesi, anche alla luce degli ottimi risultati agli ascolti tv. Il ritorno della serie medical con Luca Argentero arriverà molto presto. Il successo è merito di un ritmo serrato per una fiction che si ispira, seppur romanzandola, alla storia vera del dottor Pierdante Piccioni, un medico che, a seguito di uno sparo, perde 12 anni di memoria. La regia è di Jan Maria Michelini e Ciro Visco. Gli ascolti tv della prima stagione sono oscillati tra i 7 e gli 8 milioni di spettatori netti con picchi oltre il 30% di share.