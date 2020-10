Nella casa del GFVip, Massimiliano Morra torna a parlare del suo rapporto con Adua Del Vesco. E dell'ormai nota infatuazione che ha vissuto nei suoi confronti, come ha svelato nel corso dell'ultima puntato in un confronto diretto con l'attrice. In un momento di chiacchiere e confidenze con Dayane Mello, Morra si dice pentito e dispiaciuto se il suo corteggiamento l'abbia fatta soffrire: "Mi è dispiaciuto di averla corteggiata in maniera troppo ossessiva, ci ho sofferto". E aggiunge: "Poi però ho fatto un lavoro su me stesso e mi sono perdonato". Conferma che: "Per un periodo mi sono molto infatuato di lei, lo sa. Per un periodo mi piaceva tanto, parlo di tre anni e mezzo fa. Poi la vita ti porta a dimenticare una persona, o comunque a capire che non era fattibile". Confermando ancora una volta il suo amore per la fidanzata Dalila, alla quale si è legato dopo la delusione con Adua.

Le rivelazioni di Morra sul suo rapporto con Adua

Nel corso dell'ultima puntata del GFVip, Massimiliano e Adua sono stati portati ad un confronto diretto. Separati e sottoposti alle domande di Signorini sul loro rapporto, senza sentire le risposte dell'altro. Adua Del Vesco ha affermato con convinzione che con Morra non c'è mai stato nulla, tanto meno un rapporto fisico. Al contrario lui ha fatto una rivelazione choc: "Io e Adua non abbiamo mai fatto sesso, ma ci siamo andati molto vicino, e non vado oltre". La reazione di Adua non si è fatta attendere: "Io ribalto i tavoli, io lo picchio. C'è stato un periodo in cui tu sei stato molto assillante, ma non c'è mai stato niente tra di noi". In quell'occasione Morra ha confermato di averla corteggiata "quasi ai limiti dello stalking". Adua ha spiegato: "Il litigio grave tra me e Massimiliano è nato per questo. Però mi ha chiesto scusa e si è risolto".

Adua fa marcia indietro sulla presunta omosessualità di Morra

Le acque tra i due sembrano essersi placate, con le scuse di Adua che ha ammesso di aver commesso un errore rivelando la presunta omosessualità di Massimiliano. Nel corso dell'ottava puntata, messa alle strette dalle domande di Signorini, l'attrice ha spiegato di non aver mai avuto alcuna certezza sul suo orientamento sessuale e che si sarebbe trattato solo di una sua sensazione: "Per un periodo ho avuto il dubbio, e ne ho parlato in confidenza tra amiche. Ho avuto una sensazione, ma non ho prove". Lasciando nel dubbio il pubblico e il resto dei concorrenti, sempre più confusi su come siano andate davvero le cose tra loro.