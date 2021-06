Un investigatore dal passato oscuro, Elio Masantonio, ha il potere di immedesimarsi nelle persone di cui si sono perse le tracce, di stabilire con loro persino un dialogo nel tentativo di riportarle a casa, vive o morte. È il parzialissimo soggetto di Masantonio – Sezione scomparsi, in onda da venerdì 25 giugno su Canale 5 con Alessandro Preziosi protagonista. Un aspetto che ricorda in parte il lavoro e le peculiarità che sono proprie a un grande personaggio della nostra letteratura, che in questa stagione ha avuto anche una magnifica trasposizione televisiva: parliamo, ovviamente, de Il commissario Ricciardi.

La stoccata di Maurizio de Giovanni

L'autore della saga di romanzi, Maurizio de Giovanni, nel pubblicare il soggetto di questa serie ha aggiunto, con un lievissimo accenno polemico: "Dite la verità, non vi ricorda niente?". Ad aggiungere altra carne sul fuoco il personaggio interpretato da Claudia Pandolfi, che è quello di Valeria: fedele collega di Masantonio, ma soprattutto sua "dirimpettaia". Ed è un altro punto di contatto con l'opera di Maurizio de Giovanni. Nell'universo di Ricciardi, infatti, c'è un'altra dirimpettaia che, di romanzo in romanzo, diventerà sempre più determinante e centrale: è il personaggio di Enrica, interpretato nella serie da Maria Vera Ratti. I tanti fan dello scrittore sono ovviamente arrivati a frotte in suo appoggio: "I grandi vengono sempre imitati, c'è da andarne fieri". E c'è chi invece se la ride: "Maurizio, lo sapevo che avevi copiato da qualcuno". E ancora: "Vabbè, ma pure le note sono sempre sette…".

Quando andrà in onda Masantonio

Masantonio – Sezione scomparsi, diretta da Fabio Mollo ed Enrico Rosati e prodotta da Cattleya, è composta da dieci episodi trasmessi in cinque appuntamenti da venerdì 25 giugno a venerdì 23 luglio 2021. È una prima tv per l'Italia, ma non per l'Europa: la fiction, infatti, è stata già trasmessa in Francia. Scopriremo anche noi, tra pochi giorni, quali sono – se ci sono – gli eventuali punti di contatto nella messa in scena tra Masantonio (curiosa crasi tra Masaniello e Sant'Antonio, intanto) e Il commissario Ricciardi.