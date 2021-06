Masantonio – Sezione Scomparsi, la nuova serie di Canale 5 con Alessandro Preziosi, è già protagonista di un cambio di palinsesto. Non andrà infatti in onda venerdì 2 luglio, contrariamente a quanto indicato in precedenza. Mediaset ha deciso prudentemente di non andare contro la partita degli Europei di Calcio Belgio-Italia, in onda su Rai1 alle 21 del 2. Per questo motivo, la seconda puntata di Masantonio viene trasmessa domenica 4 luglio. Al suo, posto, venerdì è previsto il film Adaline – L'eterna giovinezza, con Blake Livelì e Harrison Ford.

Poi Masantonio torna in onda di venerdì

La serie riprenderà poi la normale programmazione del venerdì a partire dalla terza puntata del 9 luglio. Per la verità Masantonio non è partita benissimo sul fronte degli ascolti, motivo per cui è ancora più comprensibile la scelta di non andare in onda in una serata così scomoda. La fiction è incentrata sul personaggio di Elio Masantonio (Preziosi), ambiguo e sfuggente investigatore chiamato a Genova per risolvere i casi di persone scomparse, che ha la capacità di immedesimarsi in modo straordinario nelle loro storie. Nel cast anche Claudia Pandolfi, per cinque appuntamenti in onda sino al 23 luglio.

Il tweet polemico di Mediaset su Masantonio

Peraltro, la fiction con Preziosi è stata al centro di un tweet piuttosto polemico pubblicato dall'account ufficiale di Mediaset. L'azienda ha risposto alle critiche di alcuni spettatori con una replica al veleno, difendendo la scelta di programmarla in una stagione difficile come quella estiva: ""Vergogna, d'estate mettete solo repliche". "Vergogna, non si butta via d'estate una serie inedita". Masantonio e i polli da tastiera". Resta il fatto che il palinsesto di giugno-luglio e questo cambio di programmazione non sono certo una manna per gli ascolti.