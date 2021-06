Martina Miliddi e Raffaele Renda stanno ancora insieme? In molti, hanno iniziato a ipotizzare che la relazione tra il cantante e la ballerina – ex allievi della scuola di Amici – sia già arrivata al capolinea alla luce dell'assenza di post e Instagram Stories che li ritraggono insieme. Inoltre, in queste ore, Miliddi ha pubblicato la canzone di Alessandra Amoroso "Estranei a partire da ieri" e in particolare la strofa che dice: "Che me ne frega di esserti amica. Mi sembra assurdo solo a pensarci. Cosa vuoi che dica? Guardaci, guardaci adesso, non c'è più un gesto, non c'è compromesso". E così, c'è chi ha dato per scontato che fosse una dedica a Raffaele Renda e, dunque, un segno di un rapporto in crisi. Martina Miliddi è intervenuta per fare chiarezza.

Martina Miliddi e il rapporto con Raffaele Renda

Martina Miliddi, a quanto pare, è stata sommersa dai messaggi da parte di fan che le chiedevano notizie sul suo rapporto con Raffaele Renda. La ballerina, allora, ha deciso di intervenire e in una delle Instagram Stories di oggi ha chiarito: "Ragazzi leggevo i messaggi che mi state continuando a mandare. È tutto a posto. Io e Raffaele stiamo bene. Vi voglio bene. Vi mando un abbraccio". Dunque, tra loro non ci sarebbe alcuna crisi in atto. Qualche ora più tardi, lo stesso Raffaele ha pubblicato su Instagram una foto insieme. Insomma, chi si è affezionato a questa coppia può dormire sonni tranquilli.

La prima foto di coppia e gli insulti sui social

Nelle scorse settimane, Martina Miliddi e Raffaele Renda hanno pubblicato la prima foto di coppia. Tuttavia, la nascita di questo sentimento che già era timidamente sbocciato nella scuola di Amici, non ha ricevuto l'accoglienza prevista. Al contrario, la ballerina è stata sommersa dagli insulti da parte di persone che preferivano che Martina avesse dato una possibilità in più alla brevissima relazione con Aka7even. Quest'ultimo, dal canto suo, si è detto completamente disinteressato alle vicende sentimentali di Miliddi. La stessa Martina non si è scomposta più di tanto e sui social ha replicato agli hater: