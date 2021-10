Martina Colombari: “Mietta avrebbe dovuto dire subito se era vaccinata” Martina Colombari, positiva al Covid, interviene al Corriere della Sera per esternare le sue impressioni e le sue preoccupazioni, lasciando anche un commento sul fatto della settimana: la positività di Mietta e la mancata risposta a Selvaggia Lucarelli sulla vaccinazione. Ecco cosa ha dichiarato.

Martina Colombari è tornata al centro delle cronache dello spettacolo, purtroppo grazie al fatto di essersi contagiata risultando positiva al Covid, nonostante la doppia dose di vaccino. Al Corriere della Sera, edizione odierna, ha raccontato le sue impressioni e le sue preoccupazioni, lasciando anche un commento sul fatto della settimana: la positività di Mietta e la mancata risposta a Selvaggia Lucarelli sulla vaccinazione. "A "Ballando con le stelle" Mietta, positiva, non ha voluto esplicitare se sia vaccinata. Avrebbe dovuto dirlo?" chiede la collega Barbara Visentin. La risposta, che non considera l'ultimo aggiornamento di Mietta via social sui suoi problemi di salute, è comunque interessante.

Le parole di Martina Colombari

Mietta avrebbe dovuto rispondere a Selvaggia Lucarelli? Per Martina Colombari, sì: "È una sua libertà, ma dal momento che è uscita la notizia, a questo punto lo dici. C’è la privacy, certo, ma anche questa benedetta privacy viene invocata quando ormai siamo tracciati ovunque, soprattutto sui social". La conduttrice ha poi raccontato di sentirsi bene: "Non ho mal di testa, non ho un dolore, non ho neanche più il raffreddore. Mi manca solo l’olfatto". E ancora: "È una sensazione un po’ strana, ti senti proprio un appestato. Mi sono portata in camera una cyclette e per il resto leggerò e guarderò delle serie. Ma essere pigra non mi appartiene e spero che questi dieci giorni mi aiutino anche a lavorare sulla frustrazione di un contenimento".

Perché Mietta non è vaccinata

Dopo il caos che si è generato in seguito alla domanda di Selvaggia Lucarelli a cui Mietta non ha dato risposta, la cantante fa chiarezza anche grazie alla sponda offertale da Guillermo Mariotto in diretta a Domenica In. Il giudice di Ballando con le stelle, infatti, aveva anticipato le problematiche di salute della cantante che, successivamente, su Instagram aveva precisato: