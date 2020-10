Mariastella Gelimini è risultata positiva al Covid-19. La notizia è stata diffusa dalla capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati che, solo mercoledì, era stata ospite in studio a Stasera Italia, il programma di Rete Quattro condotto da Barbara Palombelli. Sia la parlamentare che la giornalista fanno sapere di stare bene e mentre l'una dovrà bloccare i suoi impegni, l'altra continua il suo lavoro in televisione affermando che non ci saranno più ospiti in studio.

Mariastella Gelimini positiva al Covid-19

L'annuncio è stato pubblicato sui profili social dell'ex Ministra dell'Istruzione, che stamane avrebbe dovuto presenziare ai funerali della Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, scomparsa nella giornata di ieri, 15 ottobre 2020. Purtroppo, in procinto di partire, Mariastella Gelmini ha scoperto di aver contratto il virus e lo annuncia così: "Oggi avrei dovuto prendere un volo per andare a Cosenza a dare l’ultimo saluto a Jole Santelli. E invece niente. Anche io sono positiva al Covid, l’ho scoperto stamattina. Sto bene, al momento non ho alcun sintomo. Sono stata super attenta in queste settimane, ma questo virus è subdolo e pericoloso. Massima precauzione e rigore: le uniche ricette per sconfiggerlo. Supereremo anche questa".

L'annuncio di Barbara Palombelli

Le fa eco Barbara Palombelli che, intanto, ha preso le precauzioni necessarie dal momento che lo scorso mercoledì nello studio del suo talk in prima serata era presente proprio la Gelmini tra gli ospiti. La giornalista, che si è immediatamente sottoposta al tampone, ha dichiarato di essere negativa e di continuare a lavorare, dichiarando che non saranno accolti ospiti nel suo studio, come accadeva nel pieno dell'epidemia, ovvero a marzo. Questo quanto comunicato dalla conduttrice: "Stamattina ho fatto il test, negativa. Si lavora! Non avremo più ospiti in studio…si torna a marzo".