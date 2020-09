Al Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta si è abbandonata a confidenze con Elisabetta Gregoraci, riguardanti anche la figlia Guenda Goria che gareggia con lei nel reality. Sembra che sia la ragazza che suo fratello Gian Amedeo Goria abbiano sofferto per la separazione tra lei e l'ex marito Amedeo Goria. Un'assenza, quella del padre, che avrebbe condizionato a suo dire anche le scelte sentimentali di Guenda.

La separazione tra Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria

La chiacchierata è avvenuta nel corso di una sessione di cyclette, con la Gregoraci che ha spiegato di essere rimasta in ottimi rapporti con Flavio Briatore: quest'ultimo vedrebbe vede molto spesso il figlio Nathan Falco, abita vicino e passa sovente da loro per pranzo. Al bambino, Elisabetta ha scelto di dire subito ogni cosa in merito alla separazione. Diversa la decisione della Ruta e di Goria, che per un periodo scelsero di tenere i due figli all'oscuro della loro crisi. La stessa Guenda, del resto, anni fa lamentò pubblicamente di essere cresciuta vedendo poco i suoi genitori.

Non l'ho detto subito, perché il papà andava sempre di qua e di là, la domenica era impegnato allo stadio e non c'era quella sacralità, quell'abitudinarietà degli orari. Nei Natali veniva sempre a casa, era una famiglia allargata a tutti gli effetti, però si era trasferito a Roma, perché era al Tg, non viveva più a Milano. Il punto di riferimento sono sempre stata io e la presenza del padre è mancata da morire a Gian Amedeo. Anche a Guenda, che infatti finora ha sempre cercato solo uomini adulti, molto adulti, troppo adulti (video)

Guenda Goria era fidanzata con Stefano Rotondo, 20 anni in più di lei

La Gregoraci ha definito Guenda una "ragazza molto matura", ma mamma Maria Teresa si è detta rammaricata perché a suo dire la figlia, oggi 31enne, non si sarebbe davvero goduta gli anni più belli: "Mi dispiace che si taglia un po' fuori dalle cavolate che si fanno in giovinezza. Ha iniziato a lavorare a 13 anni, come pianista. Si è persa quella spensieratezza". Di Guenda è nota la relazione con Stefano Rotondo, di 20 anni più grande. Lui è un imprenditore, web designer ed esperto di marketing di origine salernitana, anche autore di libri con il nome di Steven Roth. La loro storia è durata ben 14 anni e si è conclusa all'inizio del 2020.