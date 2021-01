Nella casa del Grande Fratello Vip, è bastato un confronto sui concorrenti andati in finale, per creare un momento di crisi tra Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. I tre gieffini stavano chiacchierando su chi meritasse di più la finale tra Andrea Zelletta e Pierpalo Pretelli. Ruta si è detta convinta che l'ex velino di Striscia la notizia la meriti più di Zelletta: "Andrea si è chiuso per arrivare in finale". Zorzi e Orlando non sono sembrati affatto d'accordo con lei. In particolare, la showgirl ha spiegato: "A me sembra il contrario…Non vorrei farmi un'idea sbagliata, ma mi sembra che tu abbia fatto una scelta un po' alla Dayane. Mi sembra tutto molto strano". Secondo Stefania, dunque, la scelta di Maria Teresa sarebbe frutto di una strategia. Ritiene che Ruta possa aver tutelato Pierpaolo per assicurarsi di non essere nominata né da lui, né da Giulia Salemi.

Le lacrime di Maria Teresa Ruta

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno continuato a chiacchierare sulle nomination. Zorzi si è detto pronto a fare il nome di Pierpaolo Pretelli: "Ho dei motivi per farlo", riferendosi al fatto che lo abbia escluso dal televoto del finalista. Stefania, invece, ha assicurato che non nominerebbe mai né Giulia Salemi, né Pierpaolo Pretelli. Maria Teresa Ruta è rimasta in silenzio ad ascoltarli. Poi ha sussurrato: "Quella cosa che hai detto Stefania, mi ha offeso. Mi hai offeso moltissimo. Te lo dico subito così poi non vedi che ho il muso". Si è alzata e se n'è andata in lacrime.

in foto: L’abbraccio tra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta

Stefania Orlando si è scusata

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando l'hanno raggiunta in camera da letto. Maria Teresa Ruta ha ribadito: "Pensi che io mi pari le ch***pe perché c'è anche il voto di Giulia. Tu pensi che io possa pensare a una cosa simile. Secondo te mi metto contro voi due, a cui voglio bene". Stefania Orlando, allora, ha replicato: "Potevi dire che mi sto sbagliando. Si parlava, non ti puoi offendere. Ti chiedo scusa se ti sei offesa, ma io non volevo offenderti". Si è scusata anche Maria Teresa per aver frainteso e si sono abbracciate.