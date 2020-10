Al Grande Fratello Vip aumenta il numero di concorrenti, ma non per nuovi ingressi. A tre settimane dall'inizio di questa avventura, infatti, Alfonso Signorini ha comunicato a Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda Goria che da oggi in poi non saranno più una cosa sola, ma due concorrenti separate. "Il Grande Fratello ritiene che siate pronte ad affrontare questa avventura individualmente", ha detto il conduttore, annunciando alle due la decisione della produzione.

Poco prima tra madre e figlia c'era stato un momento di confronto, viste alcune difficoltà nel condividere gli spazi in queste settimane. In particolare Guenda Goria ha detto di non riuscire ad essere completamente autonoma e indipendente rispetto alla figura della madre, ammettendo che la responsabilità sia tutta sua: "Io devo dire che credo di sbagliare, perché il mio rischio è quello di sembrare un'appendice di mamma, ma è un rischio che corro un po' per timidezza. Io sono qui anche per far sapere che sono una musicista, che creo delle cose e sono indipendente da mia madre e molte volte mi ritraggo".

Mamma e figlia separate

Maria Teresa Ruta si è detta in disaccordo con questa affermazione, sostenendo di essere molto meno simile a sua figlia di quanto sembri: "Non è una mia appendice, siamo diversissime e qui se ne sono resi conto tutti". Alla notizia della separazione dalla figlia Maria Teresa Ruta ha subito trovato un risvolto positivo: "Finalmente in confessionale farò nomination come voglio io".

L'ingresso di Moser e Damante

La divisione delle due è probabilmente legata all'ingresso in casa di un'altra coppia, quella composta da Andrea Damante e Ignazio Moser, ex concorrenti del Grande Fratello Vip che proprio durante la sesta puntata dovrebbero entrare come coppia in casa, rappresentando quindi un unico concorrente proprio come accaduto fino ad ora per Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda.