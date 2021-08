Maria Giovanna Elmi ricorda Nicoletta Orsomando: “Per me lei era ‘la’ televisione” “Per me è stato come incontrare un mito”, spiega l’ex annunciatrice al Corriere, nel giorno della scomparsa della prima Signorina Buonasera. Stima e rispetto non sono mai mancati: “Era come la nostra capa, era precisa e pretendeva precisione anche da parte nostra”, spiega Maria Giovanna Elmi. Tuttavia non è mai mancato il lato umano e il legame tra loro è durato nel tempo anche fuori dalla tv. Per il suo 90esimo compleanno, si erano riunite per festeggiarla: “È nel mio cuore e lo sarà per sempre”.

A cura di Giulia Turco

"Ho lavorato con Nicoletta per vent’anni, praticamente per tutta la mia carriera". Così Maria Giovanna Elmi ricorda Nicoletta Orsomando, una delle storiche colleghe che insieme a lei ha condiviso gli anni indimenticabili delle Signorine Buonasera. "È nel mio cuore e lo sarà per sempre", racconta l'ex volto tv in un'intervista al Corriere della Sera. La notizia della sua scomparsa segna il mondo dello spettacolo, con la sua voce l'annunciatrice ha accompagnato una generazione di telespettatori. Lo scorso gennaio aveva compiuto 92 anni. Proverà ad essere presente ai suoi funerali: "Nicoletta era nel cuore di tutti, a vederla sempre così pimpante, forte, sembra impossibile che se ne sia andata".

Il rapporto con Nicoletta Orsomando dentro e fuori la tv

Era il 1974 quando Maria Giovanna Elmi approdava in Rai: Nicoletta Orsomando era già una veterana, vista dalle colleghe come un pilastro dal quale prendere esempio: “Per me è stato come incontrare un mito”, spiega l’ex annunciatrice al Corriere. “La vedevo là e dicevo ‘Oddio, le darò del lei’. Ero emozionata perché per me era LA televisione”. Stima e rispetto non sono mai mancati: “Era come la nostra capa, diciamo. Cercava sempre di essere molto precisa e pretendeva la precisione anche da parte nostra”, spiega Maria Giovanna Elmi. Tuttavia non è mai mancato il lato umano anche con le colleghe meno esperte: “Era una persona che faceva il pranzo per tutte”, aggiunge. Il loro legame infatti è durato nel tempo anche fuori dalla tv: “Siamo andate da lei per il suo 90 esimo compleanno. Poi io e Nicoletta ci siamo incontrate qualche altra volta, lei e Rosanna sono venute a trovarmi a Treviso, dove vivo”.

Il ricordo di Pippo Baudo

Non poteva mancare l'omaggio di Pippo Baudo, che raggiunto da l'Adnkronos ha ricordato con affetto e ammirazione la prima Signorina Buonasera della Rai: "È stata la prima annunciatrice della tv", spiega Baudo, "era molto dolce e molto semplice, era una vestale dello schermo". Il ruolo di Nicoletta Orsomando e delle colleghe era quello di entrare nelle case di milioni di italiani, come un biglietto da visita della tv di Stato. "Le annunciatrici erano delle dive domestiche, avevano una camera fissa sui loro primi piani, senza cameraman. Loro arrivavano, si truccavano da sole e facevano gli annunci. Erano delle vere e proprie vestali del teleschermo", spiega il conduttore.