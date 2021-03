Maria De Filippi ha smascherato Roberto Di Silvestri, nella puntata di Uomini e Donne in onda venerdì 12 marzo. Il Cavaliere avrebbe ingannato la trasmissione e in particolare la Dama Patrizia D’Elia, evitando di dire che fino a poco tempo fa era fidanzato con un'altra donna. Due video e un audio mandati in onda nel dating show hanno scoperchiato la verità sul conto di Di Silvestri.

I video che incastrano Roberto: dice ‘ti amo' a un'altra

Il primo filmato è un videomessaggio mandato da Roberto a una donna, dai camerini di Uomini e Donne: l'uomo parla sottovoce e le dice "mi manchi". Nel secondo, Di Silvestri si mostra nella sua camera d'albergo e dice alla donna in questione: "Hai un carattere troppo spigoloso, amore, Fidati di me. Però ti amo". Patrizia ha spiegato di non essere la destinataria di quei messaggi, che dunque sarebbero stati mandati a un'altra. Infine, ha suscitato ancora più scalpore l'audio di Roberto, inviato evidentemente dopo la rottura da quella che sarebbe stata la sua fidanzata.

Mi dispiace per tutto quello che è successo. Rispetto la tua decisione, non sono d'accordo ma la rispetto. Io prendo la mia, che è quella di continuare con la trasmissione. Ci avevo pensato se continuare o no, la cosa era subordinata a quella che sarebbe stata la nostra discussione. L’unica cosa che ti chiedo è di dire che non mi conosci, non sei stata a Catania e non sei stata con me. Negare assolutamente il fatto che ci conosciamo. Io comunque penso di uscire presto perché mi sono rotto. Se accetti ci potremo sentire in momenti migliori. Dobbiamo chiarire. Mi interessi ma sei una persona dura, arcigna, con una dose di aggressività non comune in una donna.

La presunta ex di Roberto interviene a Uomini e Donne

La donna "arcigna" in questione ha girato video e audio alla redazione di Uomini e Donne, come ha spiegato Maria De Filippi: "Roberto ha raccontato a questa donna che aveva un contratto con il programma per cui Patrizia era la "preda", le ha fatto credere di non poter andare via da UeD perché ‘contrattualizzato'. Ci tengo a precisare che nessuno qui ha un contratto. Non esiste la preda né il cacciatore". Patrizia ha ammesso di non essere affatto stupita, perché già sospettava qualcosa. A quel punto Roberto è entrato in studio e la signora cui erano destinati i messaggi è intervenuta in collegamento, confermando di aver frequentato l'uomo quando lui era già nel cast di Uomini e Donne.

Abbiamo avuto una relazione. Sai bene che io davo una certa importanza ai nostri incontri. La cosa che mi ha mortificato non è tanto il fatto che tu abbia negato in trasmissione di avere avuto una relazione con me quanto il fatto che la tempistica mi umilia come donna. Ci sta che due persone possano avere degli incontri occasionali, ma non era così perché lui ha coinvolto anche i miei figli oltre che il suo. Mi ha anche girato gli screen dei messaggi mandati a Patrizia. Mi sono sentita molto ferita, all'umiliazione non ci sto.

Gianni Sperti a Roberto: ‘Vattene dall'Italia'

Roberto ha ammesso di essere stato a casa della donna e di averla frequentata, ma ha negato che la loro sia stata una vera relazione. Maria De Filippi, però, è intervenuta: "Quello che avete fatto insieme non riguarda la trasmissione. Quello che riguarda la trasmissione è il fatto che da un camerino, prima di scendere in studio a parlare con Patrizia, hai detto ‘ti amo' a un'altra donna". Il Cavaliere è stato attaccato duramente da Tina Cipollari e Gianni Sperti, che addirittura l'ha invitato a espatriare: "Quello che dovresti fare è lasciare l'Italia". Roberto ha cercato di giustificarsi in modo un po' goffo e contraddittorio e si è poi scusato con tutti, lasciando definitivamente lo studio. Nei video qui sotto l'intera scena.