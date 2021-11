Mare fuori 2 torna su Rai2: cast, trama e puntate della fiction con Carolina Crescentini Dal 17 novembre torna in prima serata su Rai2 “Mare Fuori”, la fiction con Carolina Crescentini che racconta le storie di ragazzi detenuti nel carcere minorile di Napoli.

A cura di Ilaria Costabile

Torna in prima serata su Rai2 la seconda stagione di Mare Fuori, la fiction dopo il grande successo riscontrato con la prima stagione, riparte dagli ultimi avvenimenti che hanno caratterizzato i primi episodi, con Carmine in fin di vita dopo la sparatoria, Filippo che ha colpito Ciro con un cacciavite per difendere Carmine e che si è scoperto innamorato di Naditza. Anche nelle nuove puntate ritroveremo Carolina Crescentini, Carmine Recano, Nicolas Maupas e Valentina Romani, a cui si aggiungeranno anche nuovi interpreti. La fiction ruota attorno alle storie dei quattro protagonisti, a cui di volta in volta si aggiungeranno nuovi tasselli e personaggi. I ragazzi detenuti nel carcere minorile di Napoli, la cui direzione è affidata a Paola Vinci, sono sotto la supervisione del comandante di polizia Massimo Valenti. La seconda stagione, prodotta da Picomedia e affidata alla regia di Ivan Silvestrini e Milena Cocozza, non più quelli della prima stagione, si compone di sei puntate da due episodi ciascuna, che andranno in onda ogni mercoledì in prima serata.

Le anticipazioni della prima puntata di Mare fuori 2: Nina muore?

Carmine è ancora sospeso tra la vita e la morte, ma Nina non si arrende e spera con tutte le sue forze di poter condividere la gioia di avere una famiglia insieme. Intanto, Massimo si sente in colpa per quanto è successo e decide di lasciare il carcere, così Paola Vinci si trova a dover gestire i ragazzi dopo la morte di Ciro e sono in tanti a chiedere vendetta. La direttrice, quindi, pensa di trasferire Filippo affinché non abbia ritorsioni. In carcere arriva Sasà, un ragazzo della Napoli bene, che ha commesso un crimine sulle prime non rivelato, che diventa il nuovo bersaglio dei giovani detenuti. Naditza sta per abbandonare l'Istituto e Filippo chiede ai genitori di ospitarla e nel frattempo Carmine si sveglia dal coma e dopo qualche giorno riesce a sposare la sua Nina, ma è proprio nel giorno più bello della sua vita che cambierà tutto.

Il cast completo con Carolina Crescentini: i nuovi attori e i personaggi

Nella seconda stagione della fiction troviamo gran parte dei personaggi che sono stati protagonisti delle prime puntate, a cui si aggiungono nuovi interpreti che intrecciano le loro storie con quelle dei protagonisti. Torneranno

-Carolina Crescentini nel ruolo di Paola Vinci

-Carmine Recano nel ruolo di Massimo Valenti

-Valentina Romani è Naditza

-Nicolas Maupas è Filippo Ferrari

-Massimiliano Caiazzo è Carmine Di Salvo.

Tra gli altri ritroviamo anche Ludovica Coscione che interpreta Teresa, Ar Tem che veste di panni di Pino o'Pazz, Matteo Paolillo che interpreta Edoardo Conte, Nicolò Galasso ovvero Tano o'Pirrucchio, Serena De Ferrari con il ruolo di Viola e tanti altri. Ci saranno due new entry, ovvero Sasà interpretato da Filippo Soave e Kubra che ha il volto di Kyshan Clare Wilson.

Carolina Crescentini e Carmine Recano

La trama di Mare Fuori 2, dove eravamo rimasti

Nella seconda stagione di Mare Fuori ognuno dei ragazzi protagonisti si troverà a dover fare i conti con la propria famiglia, arrivando a compiere una scelta ben precisa: seguirne le orme o cambiare completamente strada. Oltre alle storie dei personaggi già conosciuti, come Filippo e Carmine, entreranno nell'Istituto anche altri giovani colpevoli: Kubra, una ragazza di origine nigeriana che ha ucciso sua madre e Sasà, un ragazzo della Napoli bene, accusato di violenza carnale che, però, ritiene di non aver mai commesso. Le loro storie, come sempre, vanno di pari passo con quelle degli adulti che hanno il compito di accompagnarli nel cammino verso una più ampia coscienza personale.

Le location della serie ambientata al carcere minorile di Napoli

La serie è ambientata nel carcere minorile di Nisida, ma le scene sono in realtà girate alla base della Marina Militare al molo San Vincenzo. Gli esterni, invece, quindi tutto ciò che avviene fuori le mura del carcere, sono girati in varie zone della città di Napoli.

Quante puntate sono e come vederle in streaming su Raiplay

Gli episodi che compongono la serie sono dodici, divisi in sei puntate, che andranno in onda ogni mercoledì in prima serata. La prima puntata va in onda il 17 novembre, l'ultima invece è prevista per il 22 dicembre. La seconda stagione di Mare Fuori è possibile vedere anche in streaming su RaiPlay, dove è possibile vedere anche le puntate in replica. Ecco le date di tutte le puntate: