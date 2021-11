Mare Fuori 2, anticipazioni seconda puntata 24 novembre: Filippo rinuncia al trasferimento Anticipazioni della seconda puntata di Mare Fuori 2, la fiction con Carolina Crescentini, Carmine Recano e Valentina Romani. Ecco cosa succederà nell’appuntamento del 24 novembre.

A partire dal 17 novembre torna un prima serata su Rai2, Mare Fuori, la fiction ambientata a Napoli che ha riscontrato già un grande successo durante la prima stagione. Nei nuovi episodi ci saranno ancora Carolina Crescentini, Carmine Recano, Nicolas Maupas e Valentina Romani che dovranno fronteggiare le difficoltà della vita dietro le sbarre. La seconda puntata, in onda mercoledì 24 novembre, vedrà Carmine alle prese con la morte della sua Nina e Filippo, che potrebbe tornare nella sua Milano, pronto ad aiutare l'unico amico che lo ha sostenuto nel periodo più brutto e difficile della sua vita. L'appuntamento è alle ore 21. 25 su Rai2.

Mare Fuori 2, anticipazioni seconda puntata 24 novembre

Stando alle anticipazioni, nella seconda puntata della fiction, divisa in due episodi, la vita di Carmine è completamente stravolta dopo la morte di Nina, al suo fianco ci sono Massimo e la direttrice Paola Vinci. Intanto, Naditza esce dal carcere e viene affidata ai genitori di Filippo, in modo che potrà aspettarlo quando lui rientrerà a Milano. Nel frattempo Lino viene avvicinato dalla madre di Sasà, il ragazzo della Napoli bene arrivato in carcere da poco.

Filippo rinuncia al trasferimento per aiutare Carmine

Carmine crede che la sua ragazza sia stata uccisa dai Valletta, ma vuole assicurare un futuro diverso a sua figlia, decide quindi di affidarla alla madre di Nina, lontana dalla sua famiglia, i Di Salvo, che sono in guerra con i Ricci. Filippo ottiene finalmente il trasferimento e potrà raggiungere i suoi genitori e Naditza a Milano, come da accordi, ma qualcosa gli fa cambiare idea: Carmine rischia di essere nuovamente in pericolo e lui non se la sente di lasciarlo solo, per questo rifiuta di lasciare Napoli. Nel frattempo Pino è sempre più attratto da Kubra, la nuova ragazza che è entrata nel carcere, ma lei sembra essere ostile con tutti e non lo lascia avvicinare.