Chi è Nicolas Maupas, l’attore che interpreta Simone nella fiction Un Professore Nicolas Maupas interpreta Simone nella fiction Un Professore, che debutta giovedì 11 novembre su Rai1. L’attore, 22 anni, ha già recitato in Mare Fuori. In passato, è stato fidanzato con l’attrice Ludovica Coscione.

A cura di Elisabetta Murina

Nicolas Maupas in Un Professore, foto di Anna Camerlingo

Milanese di nascita ma con origini francesi, classe 1999, Nicolas Maupas torna in tv nei panni di Simone, il figlio di Alessandro Gassman nella fiction Un Professore, che debutta giovedì 11 novembre su Rai1. Nonostante la giovanissima età, non è nuovo al piccolo schermo: ha già recitato in un'altra produzione targata Rai, Mare fuori (che il 17 novembre torna con la seconda stagione), dove interpretava uno dei ragazzi rinchiusi nel carcere minorile di Napoli. Lontano dai riflettori, era fidanzato con Ludovica Coscione, anche lei attrice emergente, ma adesso è tornato single, come ha dichiarato in una recente intervista a Vanity Fair.

La carriera di Nicolas, da Mare Fuori a Un Professore

Nicolas Maupas nella fiction Mare Fuori

La carriera televisiva di Nicolas Maupas inizia nel 2019, quando recita nella fiction di Rai1 Mare fuori, interpretando Filippo, uno dei ragazzi rinchiusi nel carcere minorile di Napoli. La serie ha riscosso un certo successo, tanto che il 17 novembre tornerà con la seconda stagione. Dopo questo primo ruolo, il giovane attore non si è più fermato: nel 2020, a solo un anno di distanza dalla prima apparizione sul piccolo schermo, è entrato nel cast di Nudes, una produzione sempre targata Rai in cui veste i panni di Vittorio e affronta il delicato tema del revenge porn. E adesso sta per tornare con Un Professore (da giovedì 11 novembre su Rai 1) al fianco di Alessandro Gassman, dove sarà Simone, suo figlio.

La vita privata di Nicolas Maupas, era fidanzato con Ludovica Coscione

Nicolas Maupas con la ex fidanzata Ludovica Coscione (IG @nicolas_maupas)

Nicolas Maupas è nato a Milano ma ha origini francesi da parte di padre. Parla correttamente tre lingue, italiano inglese e francese. Sta tutt'ora frequentando l'Accademia 09 di Milano, in cui studia recitazione e doppiaggio. Lontano dai riflettori, era fidanzato con Ludovica Coscione, anche lei attrice emergente e coetanea, ma da poco è tornato single, come ha raccontato in una recente intervista a Vanity Fair. Sul suo profilo social (Instagram @nicolas_maupas) conta più di 95mila follower e condivide scatti della sua carriera e della sua vita privata.