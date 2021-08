Marco Columbro oggi, che fine ha fatto: la tv ha dimenticato un grande protagonista La televisione ha lasciato da tempo fuori un grande del passato come Marco Columbro. Anche la prossima stagione sarà fuori da tutto, anche a teatro dove tutto è fermo. Sarebbe forse giunto il momento di rendere omaggio a un simbolo degli anni d’oro della tv commerciale. Prima che sia troppo tardi.

Sono tanti i progetti nuovi che sono pronti a partire. I palinsesti Mediaset sono ricchi di novità e non mancano operazioni revival – come le tre serate evento per i 35 anni di Zelig. Altri palinsesti, come quello di Discovery, hanno scelto di puntare su vecchi format rinfrescati da una mano di vernice. È il caso di D'amore e d'accordo con Katia Follesa che non è altro che una reprise di Tra moglie e marito, portato al successo da Marco Columbro. Ed è a lui che è dedicato questo pezzo: perché un pezzo di storia della nostra televisione è stato progressivamente dimenticato?

L'ultima volta in tv

L'ultima volta che è stato visto in televisione – in modo dignitoso – è stato grazie all'amica Lorella Cuccarini, che lo ha voluto fortemente in una puntata di Vita in diretta. Poi null'altro da segnalare, purtroppo. L'attore e conduttore oggi ha 71 anni ed è scomparso dai radar.

L'aneurisma del 2003

Molti credono che Marco Columbro sia progressivamente sparito a causa dei suoi problemi di salute, ma è una falsa credenza. Sì, nel 2003, il conduttore è stato colpito da un'aneurisma cerebrale, ma poi si è ripreso dopo una lunga riabilitazione, tanto è vero che ha continuato a fare soprattutto teatro.

Leggi anche Che fine ha fatto il pupazzo Uan, il peluche di Bim Bum Bam è stato rubato

Il rapporto con Silvio Berlusconi

In una intervista al Corriere della Sera di un paio di anni fa, Marco Columbro spiegava di non avere problemi economici come alcuni avevano scritto: "Aprire la bocca è facile, connettere bocca e cervello è più difficile". Lui, dopo l'ictus, ha ricevuto supporto da Silvio Berlusconi e dalla sua famiglia ma non ha voluto confermare la notizia della villa a tre piani acquistata dal Cavaliere per lui: "Posso solo dire che vivo ancora nella villa dirimpetto ad Alba Parietti, di cui scrivono, e che Berlusconi è la persona più generosa che conosca". Marco Columbro è stato un grande amico di famiglia e, soprattutto, ha portato al successo tanti titoli: Caro Maestro, Scherzi a parte, Paperissima e, in ultimo, proprio Tra moglie e marito.

L'incontro con la spiritualità

Marco Columbro è stato poi al centro di controverse dichiarazioni sull'esistenza degli alieni e sul mondo multi sensoriale e spirituale. "Dobbiamo risvegliarci dal sonnambulismo che ci hanno indotto le religioni e un tipo di scientismo che ti porta a pensare solo con la testa e non con il cuore". Marco Columbro ha dichiarato di essersi reincarnato due volte: "In ipnosi regressiva, ho visto due vite precedenti: sono stato un cavaliere templare diventato monaco benedettino e, in un’altra vita, un medico".

Da un punto di vista professionale, anche il prossimo anno sarà fuori da tutti i progetti. Anche a teatro, soprattutto a causa della pandemia, è tutto fermo. Sarebbe forse giunto il momento di rendere omaggio a uno dei simboli degli anni d'oro della tv commerciale. Prima che sia troppo tardi.