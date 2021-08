Le coppie di D’amore e d’accordo Vip con Katia Follesa: tanti volti dagli show di Maria De Filippi Le quindici coppie protagoniste della versione celebrity di D’Amore e d’accordo, programma di Real Time che ripropone il format del celeberrimo Tra moglie e marito. Tra loro, tanti volti provenienti da Uomini e Donne, Temptation Island e Amici. Conduce Katia Follesa, in prima serata dal 1 settembre.

A cura di Valeria Morini

Dal 1 settembre prende il via su Real Time in prima serata D'amore e d'accordo vip, versione celebrity del programma D'amore e d'accordo già andato in onda nel luglio di quest'anno, e a sua volta rifacimento del celebre cult anni 80 Tra moglie e marito. Condotto da Katia Follesa, vede 15 coppie famose in studio, in gran parte provenienti dal mondo Mediaset e Discovery. Colpisce il fatto che molte di essere siano uscite dai programmi di Maria De Filippi

Come funziona D’amore e d’accordo Vip”

In ogni puntata vede tre coppie di fidanzati o coniugi chiamati a rispondere a quesiti sulla loro vita insieme. Il format tra origine da The Newlywed Game, che andrò in onda dal 1966 al 1970 sulla statunitense ABC. La prima versione italiana Tra moglie e marito fu invece condotta da Marco Columbro dal 1987 al 1991.

Le coppie di “D’amore e d’accordo Vip

Queste le 15 coppie di famosi chiamate a giocare.

Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol

Ex cantante oggi manager di tanti artisti celebri e personaggio televisivo ricorrente in programmi e talent, il figlio di Roby Facchinetti ha sposato la sua Wilma, modella brasiliana, nel 2014. Hanno due figli, Leone e Lavinia.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa

Chi dei due è più popolare? Difficile dirlo. Caressa è uno dei cronisti di calcio più attivi su Sky Sport; lei, sorella di Cristina Parodi, giornalista ma da tempo ai tg preferisce il settore del food, tra libri e programmi. Sposati dal 1999 hanno tre figli: Matilde, Eleonora e Diego.

Veronica Peparini e Andreas Muller

Lei è una coreografa e insegnante di danza di Amici, lui un ex allievo dello stesso talent che ha vinto l'edizione 2017. Galeotto fu lo studio del programma: le critiche per la differenza d'età (25 anni) non li sfiorano minimamente.

Clio Make Up e Claudio Midolo

La celebre youtuber esperta in trucchi all'anagrafe è Clio Zammatteo e ha sposato Midolo, game designer che si occupa della parte tecnica dei suoi video, nel 2008. Hanno due figlie: Grace Cloe e Joy Claire. Da poco sono tornati a vivere in Italia, dopo anni passati negli Usa.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta

Una delle coppie nate a Uomini e Donne, nella stagione 2018/2019. Sono anche tra le poche che resistono, tra quelle del programma. Lui ha partecipato al Grande Fratello Vip 2020-21.

Georgette Polizzi e Davide Tresse

Sicuramente sono una delle coppie più belle, sincere e unite viste a Temptation island. Si sono sposati nel 2019. Lei appare spesso in tv, ma prevalentemente fa la stilista. Purtroppo, qualche anno fa le è stata diagnosticata una forma di sclerosi multipla.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci

Un'ex Miss Italia e un calciatore figlio d'arte (il papà è Angelo Gregucci). Anche loro si sono conosciuti a Uomini e Donne, si sono trasferiti in Usa e sono convolati a nozze nel 2019. Poi sono tornati a vivere in Italia: hanno una figlia, Arya.

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino

Altra coppia lanciata da Temptation Island. Si sono messi in luce nell'edizione 2020. Lei è paciuta ad Alfonso Signorini, che l'ha voluta al Grande Fratello Vip.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi

Altra coppia di Uomini e Donne, tranquilla e poco incline al gossip: si sono incontrati nella stagione 2018/19.

Roberto Valbuzzi e Eleonora Laurito

Lui è uno chef e conduttore, ex volto di La prova del cuoco, nonché giudice di Cortesie per gli ospiti. Lei un'influencer, blogger, modella, organizzatrice di eventi. Lavora con il marito. I due hanno una figlia, Alisea.

Donna Imma Polese e Matteo Giordano

Lei è un'imprenditrice napoletana, proprietaria del Castello delle cerimonie noto anche in televisione (è la figlia del "Boss delle Cerimonie" Antonio Polese). Al suo fianco nell'attività e nel programma c'è Matteo, marito e braccio destro.

Alvin e Kali Wilkes

L'ex inviato dell'Isola dei famosi ha sposato la sua Kali Wilkes nel 2007, dopo tre anni d'amore. Lei è di origini inglesi: con Alvin ha due figli, Tomee e Ariel.

Martina Pedaletti e Francesco Muzzi

Sono volti nati in seno a Real Time: Francesco Muzzi e Martina Pedaletti sono ufficialmente l'unica coppia nella storia di Matrimonio a prima vista Italia a essere ancora sposati.

Eleonora Petrella e Marco Cortelli

Lei è una youtuber e influencer molto seguita: ha sposato il compagno Marco, programmatore (conosciuto in spiaggia quando faceva il bagnino), nel 2019.

Valeria Angione e Luca Di Girolamo

Conduttrice di Isola Party, anche la Angione è una popolare influencer, che ha fatto anche l'attrice. Luca è il suo fidanzato storico.