Mara Venier si è sfogata nel corso della puntata di Domenica In trasmessa il 28 febbraio. La conduttrice ha ospitato Al Bano. L'artista ha ricordato le notizie false uscite sui giornali all'epoca del suo matrimonio con Romina Power. C'è chi arrivò a mettere in dubbio persino la data di nascita della figlia Cristel Carrisi – il 25 dicembre – etichettandola come una menzogna inventata con lo scopo di stare sotto i riflettori. Niente di più falso, soprattutto alla luce della riservatezza di Al Bano e Romina Power. Mara Venier ha ascoltato le parole di Al Bano e poi ha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa.

La fake news sulla morte di Nicola Carraro

In settimana, Mara Venier si è arrabbiata perché alcuni siti riportavano dei titoli ingannevoli che lasciavano intendere che suo marito Nicola Carraro fosse morto. La conduttrice è andata su tutte le furie e anche in diretta si è sfogata sull'accaduto: "Martedì avevano dato per morto mio marito. Ti dico solo questo. È una cosa che ha dato un grande dolore ai figli di Nicola e ai miei figli, agli amici, a tutti. Ancora oggi, purtroppo, ci sono dei titoli che vogliono acchiappare i like perché così chi vede questa notizia terribile entra in quei siti. La scorrettezza, io le chiamo persone senza cuore, perché riescono a dare davvero un grande dolore a noi. Sono dei poveracci, dei poveretti".

in foto: Nicola Carraro e Mara Venier

Nuova avventura professionale in vista per Mara Venier

Mara Venier, intanto, ha stuzzicato la curiosità dei tantissimi telespettatori che la seguono con affetto. Mentre intervistava Amadeus e Fiorello, lo showman ha ipotizzato che possa essere lei al timone di uno dei prossimi Festival di Sanremo. La conduttrice ha replicato in modo sibillino. Ha detto, infatti, di avere altri impegni professionali in vista. Fiorello e Amadeus l'hanno invitata a rivelare di più. Mara Venier, però, si è limitata a dire che presto tutti sapranno. Non resta che attendere, dunque, per scoprire cosa stia bollendo in pentola.