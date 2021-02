Amadeus e Rosario Fiorello sono intervenuti nel corso della puntata di Domenica In, in onda il 28 febbraio. Hanno raccontato brevemente come sarà l'attesissimo Festival di Sanremo 2021, che prenderà il via martedì 2 marzo. Fiorello, in realtà, si è trattenuto in collegamento con Mara Venier, giusto il tempo di dare uno scoop con un pizzico di ironia. Ma andiamo con ordine.

Amadeus pronto a condurre Sanremo 2022?

Fiorello ha preso la parola e si è detto pronto a rivelare subito uno scoop. Lo showman ha spiegato: "Amadeus è venuto da me e mi ha confidato ‘Voglio fare Sanremo ter‘. Questo sarà il Sanremo della rinascita, mentre l'anno prossimo quando tutto sarà tornato alla normalità mi godrò proprio il Sanremo del boom". Mara Venier, allora, ha chiesto conferma ad Amadeus che, inizialmente, è apparso spiazzato. Poi ha aggiunto: "Fiorello mi ha detto che sarà al mio fianco anche in quell'occasione. Poi vediamo". Alla fine del suo intervento è tornato sull'argomento e ha commentato: "Fiorello si inventa cose. Come si dice in questi casi, non confermo e non smentisco. Quando parla Fiorello di solito c'è ciccia? Io mi auguro che la ciccia ci sia già da martedì".

Il rapporto tra Rosario Fiorello e Amadeus

Fiorello, vedendo un video che riassumeva i momenti più esilaranti del Festival dello scorso anno, ha rimarcato: "Il 70% di quello che abbiamo fatto lo scorso anno, nasceva direttamente durante la puntata. Quest'anno abbiamo preparato una griglietta, ma confidiamo nella fortuna. Tante volte ci vuole fortuna. Il mio scopo è fare ridere Amadeus, conosco le sue corde". Amadeus gli ha fatto eco: "Noi ci conosciamo da 35 anni, quello che vedete è ciò che facevamo quando abbiamo cominciato. Lui è una persona incredibile, oltre che un grande amico. Ci fa ridere sempre, perché ha una grande capacità di improvvisare".

L'importanza del Festival di Sanremo 2021

Amadeus, poi, è rimasto da solo con zia Mara e ha raccontato come sarà il Festival di Sanremo 2021. Il conduttore ha spiegato che sul palco sarà "il solito Sanremo, la novità è nel fatto che non ci sarà il pubblico". Quindi ha assicurato che non mancheranno le belle canzoni e i momenti di gioco e di divertimento. L'obiettivo sarà quello di regalare agli spettatori cinque giorni di leggerezza:

"Sarà un Sanremo fatto di tante belle canzoni e poi intorno il gioco e il divertimento per regalare cinque belle serate. Il contorno è strano, quando esci dopo le prove è deserto, c'è il lockdown. L'anno scorso c'erano migliaia di persone in giro per la città, il pubblico presente. Quest'anno il nostro pubblico sarà quello da casa. Faremo tutto per chi è a casa. Abbiamo l'orchestra meravigliosa del Festival. Proviamo molto con loro. I loro sorrisi e le loro reazioni, fanno le veci del pubblico presente in sala".

Quindi ha rimarcato: "Sappiamo che Sanremo non risolve i mali del mondo ma può regalare cinque serate di leggerezza". E ha aggiunto che grazie all'enorme macchina del Festival di Sanremo tante famiglie potranno lavorare e dunque, percepire il giusto compenso per mantenere i loro cari. Infine, ha spiegato di aver scelto Zlatan Ibrahimović perché ha una storia forte alle spalle, anche se non gli ha ancora comunicato cosa farà. Quanto ad Achille Lauro, invece, ha dichiarato: