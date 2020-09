Gaffe "hot" ed esilarante a Domenica In, con protagonista Elisa Isoardi. Nel segmento dedicato a Ballando con le stelle, Mara Venier ha commentato in studio la performance della conduttrice, insieme a Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Alberto Matano. "Io l'ho trovata bellissima e bravissima", ha dichiarato la Venier, "Vedo che mi ha mandato un messaggio, ora provo a chiamarla". Ed ecco il bello della diretta: la Isoardi ha risposto alla videochiamata in asciugamano: "Ero sotto la doccia! Mia mamma mi ha gridato di uscire! Voi siete matti".

Mara Venier chiama anche il marito Nicola Carraro

In studio non potevano mancare le battute sul precedente "illustre" in cui la Isoardi apparve in accappatoio, ovvero la celebre foto con cui annunciò la rottura da Matteo Salvini. Divertita dalla spassosa scena con la Isoardi, ha deciso di fare una chiamata live a sorpresa pure al marito Nicola Carraro: "Voglio vedere se sta seguendo me oppure lo sport". Ovviamente, Carraro ha assicurato di essere sintonizzato su Domenica In.

Elisa Isoardi danza da sola a Ballando

Elisa Isoardi è stata grande protagonista nella puntata di Ballando con le stelle di sabato 26 settembre perché costretta a esibirsi senza partner. Il suo compagno di danza Raimondo Todaro è infatti in ospedale a causa di un attacco fulminante di appendicite, che lo ha costretto a sottoporsi a un'operazione improvvisa. Nonostante l'handicap dell'assenza di Todaro, la conduttrice televisiva ha incantato tutti esibendosi in una sensuale rumba in solitaria, davanti allo stesso ballerino che ha assistito in videocollegamento. Si tratta di un'edizione particolarmente sfortunata per il talent di Milly Carlucci, già rinviato di mesi a causa della pandemia da coronavirus e costretto a fare i conti senza Todaro e pure senza Samuel Peron, trovato positivo al Covid (come Daniele Scardina, che però è guarito). Al posto di Peron, ad affiancare Rosalinda Celentano è scesa in pista la ballerina Tinna Hoffman, che sarà la sua partner per il resto della stagione.