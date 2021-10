Manuel e Lulù a letto insieme, i baci passionali al GF Vip dopo il distacco delle scorse settimane Dopo la puntata di lunedì 25 ottobre, si riaccende la fiamma tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. I due, a letto insieme, si scambiano baci passionali e coccole apparendo più intimi che mai. Non si sa di preciso cosa abbia fatto scattare di nuovo la scintilla tra la coppia più controversa e chiacchierata di questa edizione del Grande Fratello VIp. Sarà un riavvicinamento definitivo o solo un altro tentativo di far funzionare le cose?

A cura di Elisabetta Murina

Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Ed è così che è successo anche a Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo la puntata di lunedì 25 ottobre, tra i due è scoppiata di nuovo la passione. Nella notte, infatti, si sono lasciati andare a teneri e romantici baci, apparendo più vicini che mai. Non si sa di preciso cosa abbia riacceso la scintilla nella coppia più controversa e chiacchierata di questa edizione del reality. Pare che il nuotatore abbia deciso di ridare una speranza alla principessa, rigettandosi tra le sue braccia. Lei, invece, che non ha mai avuto dubbi sui suoi sentimenti, sembra proprio che abbia approfittato della porta che lui le aveva lasciato aperto non molto tempo fa.

Il ritorno di fiamma tra Manuel e Lulù

Tra Manuel e Lulù si riaccende la passione. I due si sono scambiati teneri baci e coccole dopo la puntata di lunedì 25 ottobre, quasi come se stessero riprendendo il loro rapporto da dove si era interrotto l'ultima volta, cancellando tutte le discussioni e le interferenze da parte degli altri inquilini. Non è ben chiaro cosa abbia fatto scattare così all'improvviso la scintilla tra la coppia più chiacchierata e controversa di questa edizione del Grande Fratello Vip. Pare che il nuotatore abbia deciso di ributtarsi tra le braccia della principessa e lei, sicura fin dall'inizio di quello che prova, abbia approfittato della porta che lui le aveva lasciato aperto non molto tempo fa.

L'altalenante storia tra Manuel e Lulù

Manuel e Lulù sono stati al centro di questa edizione del Grande Fratello Vip fin dall'inizio. Il loro rapporto ha avuto alti e bassi, oscillando tra momenti di tenerezza e accese discussioni. La principessa ha fatto il primo passo verso di lui ormai quasi due mesi fa e da allora è sempre stata intenzionata a conoscerlo meglio, dichiarandogli a cuore aperto il suo amore. Il nuotatore, al contrario, ha vissuto emozioni contrastanti: si è lasciato andare a coccole e attenzioni ma poi ci ha ripensato perché aveva "bisogno di tempo" e ha respinto la ragazza più volte, dicendo anche di avere un interesse per Soleil. Nelle ultime settimane il loro rapporto stava vivendo una situazione di stallo e distacco. Lulù, però, aveva cercato un chiarimento per riaccendere la speranza di un riavvicinamento e Manuel le aveva lasciato uno spiraglio aperto. Forse è stato proprio questa possibilità a far scoppiare ancora la passione tra i due.