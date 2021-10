GF Vip, Manuel Bortuzzo dà speranza a Lulù: “Le porte sono sempre aperte per te” Ennesimo chiarimento in casa tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Lei, dopo dieci giorni di distacco, gli fa chiaramente capire di provare qualcosa per lui e sperare nella possibilità di uno spiraglio per potersi conoscere meglio. Lui, in questo senso, non si pone paletti: “Le porte aperte ci sono certamente tra me e te, nella consapevolezza che le cose possono e non possono andare”.

A cura di Andrea Parrella

Dopo una partenza a tutta velocità, la storia tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo al GF Vip pareva aver subito una forte battuta d'arresto dopo il chiarimento del nuotatore, che aveva lasciato intendere alla coinquilina della Casa di non versi gettare in qualcosa di troppo profondo durante questa esperienza. Responso che Lulù si è trovata costretta ad accettare, volente o nolente, anche dopo scenate di gelosia che lo stesso Bortuzzo aveva ritenuto inopportune.

Un nuovo chiarimento tra Manuel e Lulù

Nelle scorse ore, però, c'è stato un ulteriore chiarimento tra loro, durante una conversazione avuta in giardino. Lulù Selassié ha sottolineato il cambio di rotta da parte sua, soprattutto in chiave comportamentale: "In questi ultimi dieci giorni vado a dormire alle 6 perché quando arriva l'orario in cui dovrei mi dico che palle. Quando dormivo con te avevo quella voglia di passare quel momento con te". Poi però Lulù cerca ancora un chiarimento: "Io non voglio chiederti niente adesso, però vorrei almeno capire se ci sia ancora una possibilità che qualcosa possa esserci". Bortuzzo risponde nell'unico modo in cui può, facendo capire a Lulù che il problema non sia immaginare qualcosa, ma forse non correre alla ricerca di sentenze definitive: "Conoscendomi, come ti ho detto, vivendo in questa dimensione un po' tutta mia e personale, non riesco ad avere sensazioni positive per questa cosa. Dirti di possibilità e di cose non mi va, perché finché non ho certezze mie mi viene difficile darle ad altri".

Manuel: "Una porta si chiude se c'è odio e io non ti odio"

Lulù quindi ci tiene a chiarire il suo trasporto e le intenzioni, provando ad andare al sodo: "Non dico un giorno preciso, può accadere qui come fuori, però io vorrei venire da te e poterti baciare. Adesso accarezzarti è l'unica cosa che posso fare e la faccio, non posso sbatterti contro un muro e assaltarti". A quel punto Manuel risponde in modo categorico: "Le porte aperte ci sono certamente tra me e te, nella consapevolezza che le cose possono e non possono andare. Non c'è nessuna preclusione. Una porta si chiude se c'è odio, ma non è questo il caso".