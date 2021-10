Manuel Bortuzzo potrebbe uscire dal GF Vip 2021, continuano i problemi di salute Durante la festa in maschera organizzata nella serata di giovedì 14 ottobre, Manuel Bortuzzo informa Lulù ed Alex che i suoi problemi di salute persistono. L’infezione che lo ha colpito di recente sarebbe tornata tre volte nel giro di un mese: un dato preoccupante che avrebbe spinto il nuotatore a sottoporsi ad una visita medica e a valutare con il parere di un esperto la possibilità di dover lasciare o meno la casa. “L’ultima volta che mi è successo così, mi sono dovuto operare”.

A cura di Giulia Turco

Manuel Bortuzzo rischia di dover lasciare la casa del GFVip per problemi di salute persistenti. A quanto pare la cistite che si era presentata nelle ultime settimane è tornata a dargli problemi. Seppur non si tratti nulla di grave, come aveva confermato il padre Franco Bortuzzo raggiunto da Fanpage.it, non era mai capitato che l'infezione si presentasse tre volte in un solo mese, come è successo da quando il nuotatore è nella casa.

Manuel parla del suo problema di salute ai compagni

"È un problema che persiste e non è normale che sia sempre uguale", ha spiegato Manuel Bortuzzo a Lulù ed Alex Belli anticipando la possibilità che potrebbe lasciare la casa del GFVip a breve. "Non è normale che sia successo tre volte in un mese, quando prima mi succedeva una volta ogni sei", ha chiarito il nuotatore, "l'ultima volta che l'ho avuta così tanto mi sono dovuto operare". La conversazione è avvenuta nella serata di giovedì 14 ottobre, durante la quale i ragazzi hanno partecipato ad una festa in maschera. Manuel ha spiegato che di lì a breve avrebbe visto un medico e valutato la situazione. Il controllo, probabilmente, è avvenuto nella mattinata di venerdì dunque, nel corso della puntata, ci si aspetta che Signorini riveli se il destino del concorrente proseguirà dentro o fuori dal programma.

Franco Bortuzzo sull'infezione di Manuel

Raggiunto da Fanpage.it appena una settimana prima, Franco Bortuzzo ci aveva rassicurato sulle condizioni di salute di Manuel. Aveva confermato che il ragazzo era stato colpito da un'infezione, probabilmente una cistite, spiegando che era dovuta alla sua situazione, ma che era un fatto tutto sommato ordinario. Anche lui aveva parlato di un intervallo regolare di 5 o 6 mesi: "Ha avuto una semplice infezione guarita con una cura antibiotica. È un problema ordinario che succede spesso, ogni 5 o 6 mesi, ma l'allarme è rientrato". Nell'ultimo periodo l'infezione si sarebbe presentata molto più di frequente.