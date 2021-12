Manuel Bortuzzo bacia Lulù Selassié e confessa: “Ho sbagliato e nonostante tutto ci sei ancora”

Negli ultimi giorni il comportamento di Manuel Bortuzzo nei confronti di Lulù Selassié è completamente mutato. Se fino a una settimana fa non voleva più avere più alcun rapporto con lei arrivando a nominarla ed a mandarla più di una volta a quel paese, qualcosa si è smosso al punto da dare il via ad un riavvicinamento inaspettato e sorprendente. Tutto è partito con un massaggio spinto per la sua inquilina, poi le coccole prima di andare a dormire: da due giorni l'atleta sta facendo dei gesti inaspettati per la principessa e nella notte è scattata la passione. I due inquilini della casa del Grande Fratello VIP si sono scambiati un bacio appassionato prima di darsi la buonanotte.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié nella notte si sono scambiati un bacio appassionato, spingendosi oltre l'immaginario dei telespettatori. Dopo averla allontanata in modo deciso, l'atleta sta facendo dei passi da gigante, mostrandosi interessato a chiarire con lei. Ieri sera ha tirato a sé la principessa per darle un appassionato bacio della buonanotte.

Un ritorno di fiamma del tutto inaspettato sta facendo chiacchierare molto il web: i fan su Twitter si interrogano sul comportamento di Manuel che improvvisamente ha cambiato idea su Lulù, ammettendo anche gli errori commessi. “Tante volte ho sbagliato io, invece che affrontare il problema con amore lo affrontavo con nervosismo, tante volte sarebbe bastato prenderti e abbracciarti” – ha commentato – "forse la cosa più bella è che nonostante tutto sei ancora qua".

Nelle ultime ore ha confessato alla principessa di provare dei sentimenti, stando alle parole riportate da Biccy:

Non riesci a starmi indifferente. Il punto è che non riesco ad avere indifferenza e ci sono stato male davvero per quello che è successo. Io non lo faccio vedere quando sto male, non ti ho mai detto ‘Lulù sto male per te'. Tante cose mi facevano stare male e mi dicevo ‘peccato che sta andando così'. È per questo che mi nascevano tremila pensieri, ora in me avrai un punto di riferimento.