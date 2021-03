Grande attesa per la decima stagione di American Horror Story, la serie tv dai toni macabri e gli sviluppi inquietanti, prodotta da Fox e disponibile in Italia su Prime Video. Le riprese del decimo capitolo della serie sono in corso e la bella notizia è che nel cast della nuova stagione ci sarà anche Macaulay Culkin, l'attore 40enne volto dell'iconico film "Mamma ho perso l'aereo", da tempo lontano dal cinema e dalla tv. La notizia era già stata anticipata lo scorso anno, ma a scatenare la curiosità dei fan della serie, è la prima foto dal set con l'attore in compagnia di Leslie Grossman, pubblicata dal creatore Ryan Murphy su Instagram: "Qualcosa di malvagio sta per accadere".

Che ruolo avrà Macaulay Culkin in American Horror Story

Come è successo anche per le precedenti stagioni, fino all'arrivo sulle piattaforme c'è massimo riserbo in quanto a titolo e trama. Per questo motivo non sono stati svelati nemmeno i dettagli sul ruolo che avrà Macaulay Culkin nella serie. Stando alle dichiarazioni del creatore Ryan Murphy però, il personaggio che interpreterà l'ex bambino di "Mamma ho perso l'aereo" sarà coinvolto in una passionale scena di sesso con l'attrice 72enne Kathy Bates. È un grande ritorno alle scene per l'attore 40enne, che dal 2006 ha ricoperto solo piccoli ruoli minori.

Gli altri membri del cast di American Horror Story

Oltre a Macaulay Culkin nel cast troveremo Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross e Finn Wittrock. Inaspettato il ritorno di due attori storici della serie, Sarah Paulson e Evan Peters. L'ultima stagione, American Horror Story-1984 è stata un unicum nell'intera produzione della serie, le storie erano ambientate negli Anni Ottanta, seguendo uno dei trend della scorsa stagione televisiva che ha riscoperto quel periodo e lo ha riproposto anche nella serialità, si pensi ad esempio a Stranger Things.