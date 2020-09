La quarta puntata del Grande Fratello Vip 2020 è stata caratterizzata da una commovente lettera di Gabriel Garko per Adua Del Vesco. L'attore ha fatto coming out e parlando della relazione con l'attrice l'ha definita una bellissima favola. Vladimir Luxuria ha commentato quanto accaduto in diretta, sostenendo che sono tanti gli attori costretti dai loro agenti a fingere di essere eterosessuali.

Il commento di Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria, dopo aver ascoltato l'emozionante quanto dolorosa lettera di Gabriel Garko per Adua Del Vesco, ha detto la sua su Twitter. L'ex parlamentare sostiene che il quarantottenne non sia un caso isolato. In tanti, nel mondo dello spettacolo, si vedrebbero costretti a indossare una maschera e fingersi ciò che non sono, per soddisfare le richieste dei loro agenti:

"Gabriel Garko fa coming out: quanti attori sono costretti ancora a fingersi etero perché il loro agente li vuole sex symbol per donne minacciando altrimenti di non farli più lavorare? Meglio recitare su un set che nella vita prendendo in giro gli altri e se stessi".

Il coming out di Gabriel Garko

Gabriel Garko, in una lunga lettera ad Adua Del Vesco, ha spiegato di aver soffocato a lungo il bambino dentro di sé. Poi ha deciso di ritrovarlo, prenderlo per mano e lasciare che lo rendesse libero. Alla collega ha spiegato: "Noi due insieme abbiamo vissuto una bellissima favola, bella ma una favola. Nelle favole c'è chi le scrive e chi le interpreta e non so chi si diverte di più. Tu ti sei divertita? Neanche io. Il mio bambino si è accorto che non ero felice. Ti ricordi quando a Sanremo ti ho detto che volevo fare di testa mia, lì ho iniziato a vivere, ho detto la mia vera età, ho ritrovato il bambino dentro di me. Da allora non sono più riuscito a indossare una maschera. […] Ora vorrei vivere la mia vita. Con te come amica. Esiste un'altra favola che ho vissuto da solo e che tanti chiamano il segreto di pulcinella. Vorrei poter dire perché è stato un segreto. La verità scavalcherà ogni segnale di omertà".

La reazione dei gieffini al coming out di Gabriel Garko

I concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 hanno accolto il coming out di Gabriel Garko con grande ammirazione. Elisabetta Gregoraci ha commentato: "Penso non sia stato facile per lui. Era molto emozionato, però ha fatto bene. Ha fatto una cosa bellissima e credo che starà molto meglio da oggi in poi". Patrizia De Blanck ha ammesso che sapeva già tutto, ma ha riconosciuto l'importanza del gesto dell'attore: "Lo sapevamo noi, si sapeva. Il fatto che dalla bocca di Gabriel esca fuori e lo dica, l'ho trovato molto bello perché ha ribadito ciò che sapevamo ma l'ha detto lui. L'ho trovato bello, lo adoro".