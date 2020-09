Le storie di Arsene Lupin sbarcano su Netflix. La serie Lupin è stata annunciata oggi dal colosso di contenuti streaming on demand con un teaser trailer con protagonista il celebre attore francese Omar Sy. Suo sarà il ruolo di Assane Diop, il nuovo ladro gentiluomo nella serie ispirata alle avventure di Lupin. Il teaser trailer svela anche l'uscita che è prevista per gennaio 2021.

La nuova serie su Lupin

La serie Lupin è prodotta da Netflix e Gaumont Television. Si tratta di un libero adattamento dai romanzi di Maurice LeBlanc, già fonte di ispirazione per i film, i cartoni animati e le serie tv. Si tratta di una rivisitazione in chiave contemporanea della storia francese del ladro gentiluomo e maestro dei travestimenti Arsenio Lupin. Alla regia ci saranno George Kay ("Killing Eve"), François Uzan ("Family Business") e Louis Leterrier ("Now You See Me", "The Dark Crystal").

Il cast di Lupin

Nel cast, oltre a Omar Sy nel ruolo del protagonista, ci sono anche Reed Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab. Altri dettagli seguiranno nei prossimi giorni.

Il personaggio di Arsenio Lupin

Il personaggio di Arsenio Lupin ha avuto un impatto importante nella cultura massmediatica. Le opere originali di Maurice LeBlanc si compongono di 17 romanzi, 39 racconti e 5 pièce teatrali. L'opera ha avuto complessivamente cinque trasposizioni cinematografiche dal 1919 al 2004 e quattro trasposizioni a fumetti, tra cui quelle di Monkey Punch che si è liberamente ispirato al personaggio di LeBlanc per il suo personaggio di Arsenio Lupin III, diventato famoso in tutto il mondo con la serie di manga e di anime. Anche il personaggio del Detective Conan, manga e anime arrivato successivamente, deve molto alla struttura del romanzo di Maurice LeBlanc.