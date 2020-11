Quanti anni ha Luna Scognamiglio de Il Collegio? La giovane protagonista di questa edizione del fortunato docu-reality di Rai2 sarebbe nata nel 2003 ma una curiosità che la riguarda ha seminato il dubbio in merito alla sua reale età. Luna è tra i volti più popolari di questa edizione de Il Collegio. Si è fatta notare fin dalle prime puntate, sciogliendosi in un pianto disperato di fronte alla minaccia di tagliare i suoi capelli lunghissimi, una pratica che il docu-reality ha sdoganato da anni. La Scognamiglio è apparsa talmente affranta da essere riuscita a evitare il taglio netto, unica tra le sue compagne che invece avevano dovuto dire addio alla propria chioma.

La partecipazione ad Avanti un altro

A far sorgere il sospetto che Luna non avesse 17 anni è la precedente partecipazione dell’aspirante popstar ad Avanti un altro. Era il 10 febbraio scorso (qui il video della puntata) e Luna era stata scelta per affiancare il conduttore nel ruolo di valletta della puntata. “Buonasera, stangona. Stangona…ha 18 anni. La signorina Luna che canta bene”, aveva detto di lei Bonolis presentandola al pubblico. Meno di un anno più tardi, a Il Collegio, Luna avrebbe dichiarato invece di avere ancora 17 anni.

Luna Scognamiglio è nata il 5 luglio 2003

La Scognamiglio non mente e la versione fornita alla produzione de Il Collegio è veritiera. È nata il 5 luglio 2003, come dimostra una sua vecchia tessera sportiva. Ha compiuto 17 anni a luglio 2020, età che le consente di partecipare alle riprese de Il Collegio le cui selezioni sono rivolte a ragazzi che hanno un’età compresa tra i 13 e i 17 anni. Avanti un altro e Il Collegio rappresentano per Luna solo il trampolino di lancio. La giovane salernitana sogna una carriera nel mondo della musica, passione della quale non ha mai fatto mistero, esibendosi sia di fronte al pubblico di Paolo Bonolis che a quello di Rai2.