Tra i fenomeni televisivi più interessanti degli ultimi anni c'è senza ombra di dubbio Il Collegio, un format che ha trovato grande fortuna in Italia e, con il passare delle stagioni, è diventato un vero e proprio punto di riferimento per un pubblico molto stratificato, fatto soprattutto di giovanissimi (quelli che la Tv, generalmente, non la guardano).

Con la presentazione dei palinsesti Rai autunnali è arrivata la conferma di una nuova edizione del docureality che teletrasporta un gruppo di ragazze e ragazzi in un collegio di un'altra epoca. Il Collegio 6 arriverà nell'autunno 2021, per confrontarsi con i dati di ascolto importanti dell'ultima edizione, una media di quasi 2,5 milioni di telespettatori e uno share dell'11% circa.

Il Collegio 6 ambientato nel 1977

Anche per la sesta edizione del Collegio si torna indietro nel tempo, molto più di quanto era accaduto con l'ambientazione di inizio anni Novanta dell'ultima edizione. Questa volta ad ospitare il docureality saranno gli anni Settanta, l'unico decennio che non è stato mai affrontato dal programma. Tre le edizioni ambientate negli anni Sessanta, nello specifico le prime tre edizioni, prima di un salto negli anni Ottanta per la quarta stagione del 2019 e il 1992 della quinta, che immerse i ragazzi in un periodo molto complesso della storia italiana recente.

Il programma torna nel convitto di Anagni

Per la precisione sarà il 1977 l'anno di ambientazione della sesta edizione del Collegio, che verrà realizzata ancora una volta presso il Collegio Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, dove il programma si era trasferito lo scorso anno, lasciando la sede storica di Bergamo. Al momento non ci sono troppe informazioni sul cast del programma, ma è facile immagine un cast confermato in blocco se si guarda al successo e la notorietà raggiunta dai rappresentanti del corpo docente e dei sorveglianti, dalla prof. Petolicchio al preside Bosisio, passando per i prof Maggi e Rina, alla sorvegliante Lucia Gravante e la new entry Massimo Sabet. Si sa per certo che la voce narrante del programma continuerà ad essere quella di Giancarlo Magalli, reduce da un addio a I Fatti Vostri dopo decine di stagioni alla conduzione del programma.