L’ultima foto di Gianfranco D’Angelo: “Arrivederci amici, viva la vita”

A cura di Andrea Parrella

Solo pochi giorni fa Gianfranco D'Angelo se n'è andato. Una morte sopraggiunta dopo una breve malattia, per un volto che è stato chiave per la storia della televisione e dello spettacolo in Italia tra gli anni Ottanta e Novanta. La scomparsa di D'Angelo ha spinto molti colleghi e fan a ricordarlo nel modo migliore, con quello che ha fatto sul palco e davanti alla telecamera.

L'ultima foto dell'attore

In queste ore è comparsa anche un'ultima foto di D'Angelo sul profilo Instagram ufficiale dell'attore. Lo si vede sorridente, con il sole in faccia e le braccia aperte. Una semplice didascalia accompagna la foto ed è un saluto: "Arrivederci amici, viva la vita".

I funerali di Gianfranco D'Angelo

Si sono tenuti il 18 agosto, presso la Chiesa degli Artisti, ovvero la Basilica di Santa Maria in Montesanto in Piazza del Popolo a Roma, i funerali dell'attore Gianfranco D'Angelo, scomparso nella notte tra il 14 e il 15 agosto. Presenti, oltre alla moglie Anna Maria e le figlie Daniela e Simona, l'amico di sempre Ezio Greggio, che con Gianfranco D'Angelo ha condiviso i successi professionali più importanti, su tutti, il "Drive-In" e la prima conduzione di "Striscia la notizia" nel 1987-1988. Ai funerali c'era un altro grande amico professionale come Pier Francesco Pingitore, Pino Ammendola, Stefano Masciarelli e le attrici Benedicta Boccoli, Nadia Rinaldi.

Il dolore della moglie

I reporter presenti presso Piazza del Popolo hanno sottolineato il dolore composto della moglie di Gianfranco D'Angelo, la signora Anna Maria. La donna era accompagnata da un nipote (l'uomo alle spalle con la maglia nera e la camicia a fiori che è rimasto accanto a lei per tutta la durata della cerimonia) e si è attardata a baciare i l feretro per l'ultimo saluto. Gianfranco D'Angelo avrebbe festeggiato 85 anni il 19 agosto.