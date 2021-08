Funerali Gianfranco D’Angelo, il dolore della moglie e delle figlie alla Chiesa degli Artisti Il dolore della moglie Anna Maria, delle figlie Daniela e Simona e degli amici di spettacolo, da Ezio Greggio a Pier Francesco Pingitore: ecco chi c’era all’ultimo saluto di Gianfranco D’Angelo. I funerali si sono tenuti presso la Chiesa degli Artisti, ovvero la Basilica di Santa Maria in Montesanto in Piazza del Popolo a Roma.

Si sono tenuti oggi, 17 agosto, presso la Chiesa degli Artisti, ovvero la Basilica di Santa Maria in Montesanto in Piazza del Popolo a Roma, i funerali dell'attore Gianfranco D'Angelo, scomparso nella notte tra il 14 e il 15 agosto dopo una breve malattia. Presenti, oltre alla moglie Anna Maria e le figlie Daniela e Simona, l'amico di sempre Ezio Greggio, un altro grande amico professionale come Pier Francesco Pingitore, Pino Ammendola, Stefano Masciarelli e le attrici Benedicta Boccoli, Nadia Rinaldi.

Il dolore della moglie

I reporter presenti presso Piazza del Popolo hanno sottolineato il dolore composto della moglie di Gianfranco D'Angelo, la signora Anna Maria. Accompagnata da un nipote (l'uomo alle spalle con la maglia nera e la camicia a fiori), la moglie dell'attore si è attardata a baciare i l feretro per l'ultimo saluto. Gianfranco D'Angelo avrebbe festeggiato 85 anni il 19 agosto.

L'abbraccio delle figlie

Molto toccanti anche le immagini delle figlie, l'abbraccio e le lacrime delle sorelle Daniela e Simona. Entrambe sono attrici e doppiatrici. Avevano lavorato insieme in numerose occasioni, tra queste la più recente: Locanda D'Angelo, una sit comedy a tema cucina in onda su Alice Tv nella stagione 2009/2010. Gianfranco D'Angelo era molto affezionato anche ai suoi nipoti: uno di questi è stato immortalato dai fotografi in lacrime davanti al feretro del nonno.

La presenza degli amici

Tra gli amici presenti non poteva mancare Ezio Greggio, che con Gianfranco D'Angelo ha condiviso i successi professionali più importanti. Su tutti, il "Drive-In" e la prima conduzione di "Striscia la notizia" nel 1987-1988. Tra gli amici giunti per l'ultimo saluto anche il regista Pier Francesco Pingitore: Gianfranco D'Angelo ha fatto parte del cast del Bagaglino tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80.