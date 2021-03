L'infinita ondata di Covid continua a rivoluzionare i piani di Disney e i calendari delle uscite in sala. Così, come accaduto con Soul, il colosso americano ha dovuto arrendersi e rinunciare all'uscita al cinema anche per il nuovo film Pixar, Luca, il primo ambientato in Italia. La pellicola d'animazione uscirà direttamente su Disney+, il 18 giugno 2021.

Come vedere Luca su Disney+

Curiosa la politica della major sulle modalità di rilascio dei film inizialmente previsti in sala. Se nel caso di Mulan e Raya e l'ultimo drago, si è deciso di proporli su Disney Plus con una maggiorazione sul costo dell'abbonamento (una sorta di biglietto virtuale o, meglio, di accesso vip, come viene chiamato), per Luca varrà lo stesso sistema adottato con Soul: il film sarà disponibile gratuitamente per chiunque abbia già un abbonamento alla piattaforma. Dunque, i clienti Disney+ potranno vedere senza costi aggiuntivi il film diretto da Enrico Casarosa, regista e animatore italiano trapiantato negli Usa. Anche se in America alcune sale hanno riaperto, è difficile tornare ai numeri precedenti alla pandemia. Al momento, risulta più comodo e conveniente uscire in streaming su Disney+, che ha già raggiunto 100 milioni di abbonati nel mondo e il 24 marzo festeggia un anno dallo sbarco in Italia. Per lo stesso motivo, è stato annunciato che anche Crudelia e Vedova nera usciranno direttamente in streaming (in contemporanea con i cinema), però con un sovrapprezzo.

Luca, la trama del film Pixar

Il genovese Casarosa, già regista del corto La luna candidato all'Oscar, ha deciso di ambientare il film interamente nella sua Liguria. La storia ruota intorno all'amicizia tra due ragazzini che celano il loro vero aspetto sotto le sembianze umane: in realtà, sono due creature acquatiche di una razza sottomarina. I modelli dichiarati del regista sono Federico Fellini e Hayao Miyazaki. Sotto, il trailer del film.