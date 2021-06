Le anticipazioni della soap turca Love is in the air relative alle puntate in onda da lunedì 21 giugno a venerdì 25 giugno. Nei nuovi episodi, non mancheranno i colpi di scena per Serkan Bolat e Eda Yıldız. I personaggi interpretati da Kerem Bürsin e Hande Erçel, continueranno con il loro tira e molla. Eda scoprirà un mistero che aleggia su Serkan. L'appuntamento è alle ore 15:30 su Canale5.

Puntata di lunedì 21 giugno

La notizia del contratto che sussiste tra Serkan e Eda trapela. Così, i due vengono assediati dai paparazzi. Selin si preoccupa per Serkan e chiede a Eda di esporsi con la stampa. Se in un primo momento appare titubante, poi accetta ma Serkan interviene e glielo impedisce. Intanto arriva il 19 agosto. Attorno a questa data aleggia un mistero. Serkan quel giorno non lavora mai, nessuno sa il perché.

Puntata di martedì 22 giugno

Eda si vede costretta a occuparsi di una capricciosa cantante, Sevda, che chiede numerosi cambiamenti alla villa che dovrà ospitarla. Serkan vorrebbe rifiutare l'incarico perché non tollera il comportamento della star, ma Eda è pronta a mettercela tutta. Il manager di Sevda è molto chiaro. Se tutte le richieste non verranno soddisfatte, il concerto verrà cancellato.

Puntata di mercoledì 23 giugno

Serkan decide di fermarsi e aiutare Eda nella ristrutturazione della villa che ospiterà Sevda, nonostante sia il 19 agosto. Così, Eda scopre il segreto che Serkan nasconde. Ha perso l'amato fratello che il 19 agosto gli aveva regalato una chitarra. A legarli una promessa: il 19 agosto di ogni anno sarebbe andato a suonarla in un luogo a cui entrambi erano affezionati. Quando Sevda arriva alla villa, denigra i lavori fatti e annulla il concerto. Eda prova a farle cambiare idea.

Puntata di giovedì 24 giugno

Serkan è a una festa con Eda, Figen e Melek. Serkan suona per Eda, che inizia ad ammettere a se stessa che nel suo cuore sta fiorendo un sentimento per Serkan. Serkan nota un'apertura di suo padre nei confronti di Ferit e la cosa lo preoccupa. Melek approfitta del fatto di essere molto amica di Selin per controllarla. Eda, intanto, si mette nei guai.

Puntata di venerdì 25 giugno

Kaan trova l'importante brevetto che Eda custodiva prima di restituirlo a Serkan. Così, lo fotografa e fa realizzare dei pezzi simili. Eda scrive un biglietto carico d'amore e lo dà a Selin da parte di Serkan. La donna è molto colpita da quelle parole romantiche e chiede a Eda di fissare una cena. Eda sceglie per il loro incontro, la sera del compleanno di Serkan.