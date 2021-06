Le anticipazioni della soap turca Love is in the air delle puntate in onda da lunedì 14 giugno a venerdì 18 giugno. Nei nuovi episodi Serkan Bolat e Eda Yıldız, interpretati dagli attori Kerem Bürsin e Hande Erçel, dovranno dimostrare di essere veramente fidanzati. La trama svela che una pioggia di stelle cadenti li farà avvicinare sempre di più. L'appuntamento è alle ore 15:30 su Canale5.

Puntata di lunedì 14 giugno

Eda fa ingelosire Serkan mentre fa lezione di nuoto. Selin, invece, tenta di metterlo in difficoltà in tutti i modi. Selin e Ferit organizzano una cena con Eda e Serkan. Eda, allora, decide di prendere degli effetti personali e di portarli a casa di Serkan perché tutti possano credere al loro fidanzamento. Serkan, tuttavia, non la appoggia e così tra i due scoppia una lite.

Puntata di martedì 15 giugno

Eda se la sbriga da sola. Dato che è impegnata con il lavoro, chiede a Figen, Erdem e Melek di portare le sue cose nell'appartamento di Serkan. I tre, tuttavia, dovranno affrontare mille peripezie. La zia di Eda, vedendoli con gli scatoloni, infatti, tenterà di capire cosa nascondano e non crederà a una sola parola delle loro bizzarre ricostruzioni. Eda trascina Serkan al mercato, ma l'uomo si sente profondamente a disagio. Inizia ad elargire mance a destra e a manca. Eda capisce che non ha mai fatto la spesa.

Puntata di mercoledì 16 giugno

Eda e Serkan proseguono nella loro messinscena. Fanno finta di convivere e accolgono Selin e Ferit in casa loro per una cena. La zia di Eda, intanto, dopo una serie di gaffe da parte di Erdem, si convince che la nipote sia andata a vivere con Serkan. Selin continua a essere dubbiosa sul fidanzamento di Eda e Serkan. L'uomo non ha mai voluto convivere con lei e dunque, non reputa plausibile che abbia improvvisamente cambiato idea. Curiosando tra le cose di Serkan trova l'accordo di fidanzamento.

Puntata di giovedì 17 giugno

Ferit è stufo dell'atteggiamento ambiguo che Selin ha nei confronti del suo ex fidanzato Serkan. Così, i due hanno una brutta discussione. Kaan ha le foto del contratto ed escogita un modo per rovinare Serkan. Aydan continua a non accettare la relazione tra Serkan ed Eda. Decide di invitare la ragazza per conoscerla meglio e capire come farla uscire dalle loro vite.

Puntata di venerdì 18 giugno

Birol e la moglie si stanno lasciando e non hanno più intenzione di tenere fede agli impegni lavorativi presi con Serkan. Così, l'uomo ed Eda tentano di riportare pace nella coppia. Kaan continua a tramare nell'ombra ed escogita un piano per tendere una trappola a Serkan. Intanto, Serkan ed Eda trascorrono un momento romantico, assistendo insieme a una pioggia di stelle cadenti. Sono sempre più vicini.