Attraverso i social Lorella Cuccarini – che è conduttrice televisiva, ballerina, cantante e attrice – ha su Instagram rivelato il suo pensiero su Love Island e Giulia De Lellis. Raccontando cosa ha pensato quando ha visto la trasmissione. Le domande dei fan sono servite anche a capire cosa pensa Lorella su un'eventuale ritorno ad Amici come insegnante, parlando anche dei suoi rapporti attuali con la sua pupilla Martina Miliddi.

Lorella Cuccarini su Love Island e Giulia De Lellis

Su Instagram una delle curiosità svelate da Lorella attraverso il "Fammi una domanda" è stato il suo pensiero su Love Island e Giulia De Lellis, attualmente disponibile su Discovery+ e in replica su Real Time. Lorella, rispondendo al quesito di un utente, ha espresso un pensiero molto positivo sulla conduttrice. Ha raccontato: "Ho visto la prima puntata insieme alle mie figlie, non è un genere di programma che prediligo". Tuttavia ha ammesso: "Mi è piaciuta molto Giulia De Lellis. La trovo carina, simpatica e a suo agio".

Lorella Cuccarini sul suo futuro ad Amici

Lorella Cuccarini è stata una delle insegnanti di ballo di questa fortunata edizione di Amici 2021. Accanita sostenitrice dei due ballerini Alessandro Cavallo e Martina Miliddi, si è fatta apprezzare dal pubblico, anche per gli scontri verbali con Alessandra Celentano. Nonostante il consenso raccolto nel talent show, finora non è certa la sua riconferma nel programma. Così Amici è di certo uno dei grandi temi protagonisti delle domande che i suoi 500mila follower le rivolgono. I fan vogliono sapere se tornerà ad Amici come insegnante. La risposta ironica espressa nella story sembra fugare ogni dubbio, quantomeno sulle sue intenzioni: "Ci devo pensare un po' perché è una domanda molto difficile".

Dopotutto già lo scorso maggio aveva ringraziato pubblicamente Maria De Filippi, con un post sul suo profilo Instagram, a cui aveva dato finanche un titolo "Cara Maria, oggi “c’è posta per te”.⁣ Lorella aveva scritto: "Mi hai spalancato le porte, mi hai mostrato l’inimmaginabile lavoro che fai dietro le quinte. E mi hai dato spazio senza timore, fidandoti, lasciandomi spesso carta bianca. In cambio, non hai chiesto nulla". ⁣

Le parole di Lorella Cuccarini per la ballerina Martina Miliddi

Alla domanda "Hai rivisto Martina?", Lorella ha risposto: "No, non l'ho rivista perché è distante. È in Sardegna, però sono in contatto con tutti i ragazzi". Martina è stata una delle pupille della maestra di Amici. E per lei si è messa contro Alessandra Celentano, assai critica sul suo modo di ballare e sulle sue poche potenzialità. La ragazza, dopo l'eliminazione della quinta puntata del Serale di Amici 2021, riservò (attraverso un post Instagram) queste parole per la sua professoressa: "Grazie alla mia coach Lorella Cuccarini. Ha sempre creduto in me e mi ha fatto scoprire il mondo del musical che non pensavo potesse appartenermi. Te ne sarò sempre grata".

Lorella col pancione all'esame di maturità

Le domande dei follower sono servite anche a scoprire un curioso retroscena su Lorella e il suo esame di maturità. Cuccarini ha detto: