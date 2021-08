“Lorella Cuccarini è in grado di insegnare canto ad Amici 21?”, la replica della showgirl La Cuccarini è confermata nelle vesti di insegnante ad Amici per l’edizione 2021-2022, ma passa alla categoria canto (su richiesta di Maria De Filippi), lasciando a Raimondo Todaro l’impegno come prof di danza. Elegantemente, Lorella replica a chi insinua perplessità, dimenticando (o ignorando) i vari singoli, la partecipazione a Sanremo e la carriera nel musical.

A cura di Valeria Morini

I giovani fan di Amici non fanno in tempo a emozionarsi per la vittoria di Giulia Stabile, che già si parla della nuova edizione del talent di Maria De Filippi. La fase iniziale partirà in netto anticipo rispetto al consueto (con molta probabilità già dal 18 settembre) e si conoscono le prime informazioni sugli insegnanti, Tra queste, la conferma di Lorella Cuccarini che però, con l'addio di Arisa, cambierà categoria, passando dal ballo al canto, e lasciando a Raimondo Todaro il ruolo di professore di danza.

Maria De Filippi ha voluto la Cuccarini come prof di canto

Curiosamente, c'è chi ha espresso perplessità sulla legittimità della scelta della Cuccarini per il canto. Su Instagram Stories, lei ha confermato il passaggio e insistendo sul fatto che la decisione è stata della De Filippi: “È stata una richiesta personale di Maria e di Maria mi fido ciecamente. Sono onorata di aver ricevuto una proposta simile, anche perché credo che nella storia del programma non sia mai accaduto prima che un docente abbia ricoperto due discipline". Con eleganza e senza polemiche, la Cuccarini ha quindi replicato a chi le ha chiesto se si sente in grado di poter insegnare canto.

I giovanissimi magari non lo sanno, ma ho inciso il mio primo brano a 20 anni. Dopo 15 singoli, 6 album, 2 dischi di platino e uno d’oro, 5 musical cantati dal vivo e un Festival di Sanremo come cantante penso di poterlo fare.

La carriera come cantante di Lorella Cuccarini

Effettivamente, c'è poco da discutere sull'eclettismo di Lorella, appartenente a una generazione di showgirl complete, capace di spaziare dalla danza al canto (appunto), dalla recitazione alla conduzione. L'esordio cui fa riferimento è il disco Lorel, uscito nel 1986, cui sono seguiti altri due album in studio (Voci, 1993 e Voglia di fare, 1995), oltre a svariate raccolte. Tra i singoli (in molti casi, si trattava delle single dei suoi programmi), ci basti citare anche soltanto La notte vola o Io ballerò. Al Festival di Sanremo, che già aveva condotto, ha partecipato in gara nel 1995 con Un altro amore no (scritta dal marito Silvio Testi). C'è quindi il capitolo musical: ha lavorato a Grease, Sweet Charity, Il pianeta proibito – The rock musical, La regina di ghiaccio – Turandot, Non mi hai più detto ti amo. Diciamo che Lorella è decisamente "in grado" di insegnare canto agli allievi.