Nuovo boom d'ascolti per la fiction Rai, nella serata di domenica 28 febbraio 2021. Alla seconda puntata, Le indagini di Lolita Lobosco si conferma uno dei successi più cristallini e entusiasmanti della stagione, con quasi 7 milioni di spettatori (c'è comunque un calo rispetto alla prima puntata). Crolla Live – Non è la D’Urso, che si appresta a chiudere anticipatamente proprio per i bassi ascolti.

Gli ascolti di domenica 28 febbraio

Su Rai1 Le Indagini di Lolita Lobosco ha conquistato 6.849.000 spettatori, con il 29,8% di share, mentre su Canale 5 Live – Non è la D’Urso (pur senza la concorrenza di Che tempo che fa per quanto riguarda la parte sull'informazione Covid) ha registrato 1.894.000 spettatori pari all’11,7% di share. Su Rai3 è andato in onda Speciale Report: Terra, Acqua, Fuoco, Aria, seguito da 1.444.000 telespettatori (5,8%), in sostanziale pareggio con La7: Non è l’Arena di Massimo Giletti ha conquistato 1.411.000 spettatori (5,6%) nella prima parte e 842.000 spettatori (6,5%) nella seconda. Su Rai2 la serie 9-1-1 è stata vista da 1.124.000 spettatori (4,2%) nel primo episodio e 938.000 (3,7%) nel secondo. Su Italia 1il cinecomic Catwoman ha raccolto 1.106.000 spettatori (4,6%). Su Tv8 4 Hotel ha totalizzato 584.000 spettatori (2,3%) Su Rete4 l'action bellico 13 Hours – The Secret Soldiers Of Benghazi è stato visto da 527.000 spettatori (2.6% di share). Sul Nove Quasi quasi cambio i miei ha raccolto 255.000 spettatori (1%).

Live – Non è la D'Urso chiuderà in anticipo

Il programma di Barbara D'Urso, come dicevamo, chiuderà prima di quanto pensato inizialmente: Live – Non è la D'Urso andrà in onda per l’ultima volta il 28 marzo. Da aprile, in compenso, il contenitore pomeridiano Domenica Live si allungherà, con la messa in onda anticipata alle 15 (tornando dunque a scontrarsi con Domenica In). La D'Urso ha inoltre precisato che Live tornerà regolarmente la prossima stagione. Per quanto riguarda la prima serata di stasera, lunedì marzo, ricordiamo che va in onda su Canale 5 la finale del GF Vip. Si chiude anche Il Commissario Ricciardi su Rai1. Questi gli altri programmi: N.C.I.S (Rai2), PresaDiretta (Rai3), Brick Mansions (Italia 1), Quarta Repubblica (Rete 4), Speciale Atlantide (La7), Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (Tv8), Rocky V (Nove).